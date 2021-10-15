CB Erdoğan'a 'ÖTV'yi 3 Kat Artırma Yetkisi' Verildi

Ekim ayı başında TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifi meclisten geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tütün ürünleri ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'nin taban ve tavan matrahlarını bir katına kadar artıma yetkisi, 'üç katına kadar artırma' olarak güncellendi.

AKP milletvekilleri tarafından 1 Ekim'de meclise sunulan torba yasa teklifi, bugün meclisten geçti. Yasayla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık tütün ürünlerinden alınan askeri maktu ve motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi'ni 3 katına kadar artırabilecek. Yasayla birlikte Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler bunlarla da sınırlı değil; Motorlu taşıtlar için yeni matrah grupları oluşturma, matrah grupları ve araçların motor güçlerine göre farklı gruplar belirleme yetkisi de bulunuyor. Erdoğan'ın söz konusu vergileri sıfırlama yetkisi de devam ediyor. Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a verilen yetkilere ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar şu şekilde:

33 4 2 1 1