2021'in Başlarında Yeni Ücretsiz DLC'si Yayınlanacak

Cyberpunk 2077, gelecek yıldan itibaren ücretsiz ek paketlere kavuşacak. Bu paketlerden ilkinin de 2021 yılının başlarında geleceği, oyunun resmi sitesinde duyuruldu.

Cyberpunk 2077, uzun süre beklenmiş olmasına rağmen çıkışında yaşadığı sorunlarla oyunseverlerin üzülmesine neden olmuştu. Özellikle eleştirmenler oyuna karşı çok sert bir tavır alırken, CD Projekt Red yatırımcıları da firmayla davalık olmuştu.

Yine de firma ve oyunseverler oyundan ümidini kesmiş değil. Özellikle oyunun bilgisayar versiyonu oldukça iyi çalışıyor. CDPR da oyun desteğini geliştirmeye devam ediyor. Oyuna yeni ek paketler geliyor.

Yeni ek paketler ücretsiz olacak

Cyberpunk 2077'ye gelecek olan yeni DLC paketleri, oyunun resmi internet sitesinde yer aldı. Açıklamada henüz bu ek paketlerin içerikleri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Bildiğimiz bilgiler ise yalnızca gelecek yılın başında oyuna ilk ek paketin geleceği açıklandı.

CD Projekt Red'in oyuna ek içerikler sağlayacağı aslında uzun zamandır biliniyordu. Sitede yayınlanan mesajda "Planlanan genişlemelerimiz sizi Cyberpunk 2077 dünyasında daha da derine çekecek" denildi. Ek paketlerin oyuna daha derin ve hikaye odaklı zor seçimler ekleyeceği de açıklandı.

Açıklamada oyunun ücretsiz DLC'lerinin The Witcher III'teki gibi olacağı ifade edildi. The Witcher 3'te de iki ücretli ana hikaye devam paketinin dışında 16 ücretsiz ek içerik paketi sunulmuş ve oyun dünyasının daha geniş, daha canlı olması sağlanmıştı.

Cyberpunk 2077 toparlanabilir mi?

Cyberpunk 2077 yayınlandığı her platformda sorun yaşamış olsa da en çok konsol oyuncuları yapımdan yana hayal kırıklığına uğramıştı. PlayStation 4 ve Xbox One'de oynaması neredeyse imkansız olan oyun, büyük eleştiri çekmişti. CD Projekt Red de oyunculara iade hakkı tanımıştı.

Sizce yeni içerikler ve gelecek güncellemeler Cyberpunk 2077'yi kurtarabilecek mi? CDPR, yeni oyunla beraber yaşadığı imaj krizini arkasında bırakabilecek mi? Yoksa Polonyalı firma için bu oyun büyük bir hayal kırıklığı ve hanesinde büyük bir eksi olarak mı hatırlanacak?