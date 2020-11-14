Cyberpunk 2077’de “Nefes Kesici” Başarım Sürpriz Yumurtası

Yılın en çok merak edilen yapımlarından olan Cyberpunk 2077’nin başarımlar listesi ortaya çıktı. Listede Keanu Reeves’in Breathtaking/Nefes Kesici ifadesine bir gönderme olan bir başarım da var.

Cyberpunk 2077 oyununa ait başarımlar listesi internete sızdırıldı. Liste, oyunun hayranlarının oldukça eğlenmesini sağlayacak sürpriz yumurtalar da barındırıyor. Bunlardan biri de oyunun lansmanına gönderme yapıyor.

Oyundaki başarımların bir kısmı, bu tür bir oyunda olmasını beklediğimiz türden şeyler: Tüm NCPD tarayıcılarını topla, 3 efsanevi eşya üret, araç al veya belli silah türleriyle 100 düşman öldür gibi türün standart başarımları. Bazıları ise oyuncuları eğlendirmeyi amaçlıyor.

Nefes kesici başarımı

Oyunda pek çok ilginç başarım da yer alıyor. Örneğin Gunslinger/silahşör başarımını kazanmak için bir düşman tarafından atılan el bombasını havada altıpatlar ile vurmak gerekiyor. En çok dikkat çeken başarım ise Breathtaking başarımı.

Oyunda da yer alan Keanu Reeves, yapımın E3 2019’daki tanıtımında da sahneye çıkmıştı. Seyircilerden birinin “Nefes kesicisin (You are breathtaking)” diye bağırması üzerine Reeves bu iltifatı aynı şekilde cevaplamıştı. Daha sonra bu ifade internette viral olmuş ve popüler hale gelmişti. Haliyle böyle bir başarım eklenmesi oldukça mantıklı.

CD Projekt Red, böylece şirketin oyuncular ve hayranlarıyla ne kadar etkili iletişim kurduğunu da göstermiş oldu. Zira etkinlikten hemen sonra serinin hayranları, oyuna böyle bir başarımın eklenmesi için kampanyalar başlatmıştı.

Hepimiz Reeves olalım, hepimizi nefes kesici olalım

Başarımı kazanmak için oyun içerisinde Johnny Silverhand’e ait olan bütün eşyaları toplamamız gerekiyor. Silverhand, seride Reeves tarafından canlandırılan ve ünlü aktörün yaratım sürecine de dahil olduğu karakter. Başarımın ne kadar zorlu olduğu ise bilinmiyor.

Silverhand’in oyundaki önemli karakterlerden biri olacağı biliniyor. Karakterin eşyalarının ise oyunda bolca bulunup bulunmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Şimdiye kadar ne desek yalan olduysa da Cyberpunk 2077, bir kez daha ertelenmezse 10 Aralık’ta çıkacak.