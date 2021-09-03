Dacia, 5 ya da 7 kişilik versiyonlarla satın alınabilen C segmenti yeni otomobili Jogger'ı duyurdu. Geniş bir iç hacme, oldukça sportif görünüme ve yeni nesil teknolojilere sahip olan Jogger, 2023 yılında hibrit motor seçeneğine de kavuşacak.

Türkiye pazarındaki yerini güçlendirmeye devam eden Dacia, C segment bir araç olan Jogger'ı duyurdu. 5 ya da 7 kişilik versiyonlar olarak satın alınabilen araç, modern tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki Dacia Jogger neler sunuyor?

Dacia Jogger'ın dış tasarımına baktığımızda, oldukça sportif bir görünüşle karşılaşıyoruz. Ön kısımda kullanılan LED farlar ile kaput üzerindeki çizgiler, aracın markasının Dacia olduğuna inanmanızı zorlaştıracak türden. Arka kısım ise daha çok bir SUV gibi görünüyor. Tavana kadar ulaşan arka aydınlatmalar da araca farklı bir hava katmış durumda.

Dacia Jogger işte böyle görünüyor

Aracın iç tasarımına baktığımızda ise 3,5 inç büyüklüğünde olan bir yol bilgisayarı ekranı görüyoruz. Kadranlar, bu ekranın hemen yanlarına yerleştirilmiş. Orta konsolda bulunan 8 inç büyüklüğünde multimedya ekranı ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Bu multimedya ekranı, Dacia Medya Kontrolü isimli uygulama ile ekran yansıtma ve navigasyon uygulamalarının otomatik olarak gösterilebilmesi gibi özellikler de sunuyor.

Dacia Jogger, motor seçenekleri ile dikkat çekecek bir araç olacak gibi görünüyor. Çünkü şirket, ilk kez bu modelinde hibrit motor seçeneğini sunacak. Bu bağlamda; 1.0 litrelik TCe 110 beygir (benzinli) ya da 1.0 litrelik ECO-G 100 beygir (benzinli/LPG) motor seçeneğiyle satın alınabilecek araç, 2023 yılından sonra 1.6 litrelik benzinli bir motora hibrit motor da ekleyecek. Bu motorun yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacağı ifade ediliyor.

Dacia'nın C segmentindeki yeni otomobili, günümüz teknolojilerine de sahip olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda hız sabitleyici, otomatik far, ısıtmalı koltuk, yağmur sensörü, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi ve park yardımcıları, sürüş deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor. Ayrıca 12 Volt priz ve USB Type-A girişleri de Jogger'da yer alan özellikler arasında.

Dacia Jogger'ın fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamalara göre 2023 yılında piyasaya sürülecek hibrit model, piyasadaki en uygun fiyatlı 7 kişilik model olacak. Buradan anlayabileceğimiz kadarı ile Dacia'nın yeni otomobili, en azından Türkiye koşulları için kabul edilebilir fiyat bandında olacak.