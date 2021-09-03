TÜİK, açıkladığı veriler ile otomobil fiyatlarının son 1,5 yılda ilk kez düştüğünü açıkladı. TÜİK'in verilerine göre benzinli araçlar yüzde 3,4, dizel araçlar ise yüzde 1,72 oranında ucuzladı. ÖTV düzenlemesine bağlı olarak gerçekleşen fiyat düşüşü, tahmin edebileceğiniz gibi pazar hareketliliğine yansımadı.

Geçtiğimiz saatlerde ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayan TÜİK'ten yeni bir istatistik geldi. Kurumun yaptığı incelemelere göre otomobil fiyatları, 1,5 yılın ardından ilk kez düştü. ÖTV matrahlarında yapılan değişikliğin neden olduğu düşüş, benzinli otomobillere yüzde 3,4, dizel otomobillere ise yüzde 1,72 oranında yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce Resmi Gazete'de yer alan bir kararname, ÖTV matrahlarının yüzdelik dilimlerini yeniden düzenlemiş, oranların üst limitini artırmıştı. Bu sayede sıfır otomobillerin fiyatlarında düşüş yaşanması sağlanmış olmuştu. İşte bu düzenleme, TÜİK'in verilerine de doğrudan yansımış oldu. Tüketici bunu pek görmese de istatistiksel olarak otomobil fiyatları, ağustos ayında gerçekten de gerilemiş durumda.

Fiyatlar düşse de piyasada hareketlilik olmadı

ÖTV düzenlemesinin yapıldığı dönemde sizler için bir içerik hazırlamış ve bazı sıfır araçların fiyatlarından bahsetmiştik. Örneğin bir Hyundai i10, düzenleme öncesinde 162 bin TL'ye satılırken düzenleme sonrasında 156 bin TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bu durum, otomobil satışlarını hiç etkilemedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı ağustos ayı araç satış sayısı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5 daha düşüktü.

Fiyatlar düşmesine rağmen pazar hareketliliğinin olmamasının esas nedeni, fiyatların şu an bile fazla yüksek oluşu. Bunun ispatını, yukarıda paylaştığımız Bloomberg'in grafiğinde rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle de 2021 yılının başında yaşanan fiyat yükselişleri, vatandaşı araç alamaz hale getirdi. Örneklemek gerekirse; 156 bin TL, vatandaşın gözünde Hyundai i10 için hayli yüksek bir tutar...