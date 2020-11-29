Sinema tarihinin en tanınan kötü karakterlerinden bir tanesi olan Darth Vader'a hayat veren David Prowse, hayatını kaybetti. Darth Vader'a vücuduyla can veren oyuncu, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sinema dünyasının en ikonikleşmiş karakterlerinden bir tanesi olan Dart Vader'a hayat veren ünlü aktör David "Dave" Prowse, 85 yaşında hayatını kaybetti. Seslendirmesini James Earl Jones'un yaptığı Dart Vader'a vücuduyla Dave Prowse hayat vermişti.

Tıpkı Arnold Schwarzenegger gibi vücut geliştirme sporuyla uğraşan Prowse, yaklaşık 50 yıllık oyunculuk hayatında birçok farklı rolü canlandırmış olsa da aralarından en ikonik olanı ve kendisini hafızalara kazıtanı Darth Vader olmuştu.

Darth Vader'ı canlandıran David Prowse, hayatını kaybetti

Dave Prowse'nin menajeri Thomas Bowington, yaptığı açıklamada "Güç her zaman onunla olsun. Canavarları canlandırmakla ünlü olsa da benim için ve Dave'ı tanıyan, onunla çalışan herkes için kahramandı" dedi. Bowington, Prowse'nin hayatını kaybetmesini hem kendileri hem de dünya genelindeki hayranları için oldukça üzücü bir haber olduğunu söyledi.

Prowse, 2013 yılında BBC'ye verdiği bir röportajda kendisine dünya genelinde ün kazandıran Darth Vader rolünü nasıl aldığını anlatmıştı. Kendisine, serinin ikonik karakterlerinden Chewbacca'nın ve kötü karakterin sunulduğunu ve kendisinin 'karanlık tarafı' seçtiğini söyledi. Bunun sebebi olarak ise hikâyelerdeki büyük kötü karakterlerin her zaman hatırlanacak olmasını göstermişti.

Rol seçim süreciyle ilgili olarak menajerinin kendisini aradığını, George Lucas adında birisinin kendisiyle görüşmek istediği söyleyen Prowse, Lucas'ın kendisine konsept çizimler gösterdiğini ve filmdeki iki rolden bir tanesini kendisine teklif ettiğini söyledi. Bu iki rolden bir tanesi Chewbacca'ydı. Ancak Prowse, bu rolü kabul etmedi.

Prowse, Darth Vader seçimini ise şöyle anlattı: "Diğer Darth Vader'dı. Filmin büyük kötü karakteriydi. Daha fazla şey söylemene gerek yok George, kötü adam kısmını alacağım dedim." Prowse, George Lucas'ın kendisine neden bu tercihi yaptığını sorduğunda ise kötü karakterler daima hatırlandığı için kötü adamı seçtiğini söyledi.