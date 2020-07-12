Kendi Başına Oyun Olmayı Hak Eden 5 Star Wars Hikayesi

Gişede başarılı olsa da hayranların gözünde başarılı olamayan son Star Wars üçlemesi, bu evrende geçen hikayeleri izlemek isteyenleri oyunlara yönlendirdi. Star Wars külliyatında oyunu yapılabilecek pek çok hikaye bulunuyor.

Star Wars markasını Disney’in satın almasının ardından, dürüst olmak gerekirse derlenip toparlanması çok büyük emek gerektirecek olan Star Wars Expandend Universe (Star Wars Genişletilmiş Evren), Legends adı altında rafa kaldırılmıştı. Bu evrende, serinin filmler dışında kalan çizgi roman ve kitaplar gibi tüm içerikleri yer alıyordu.

Son filmlerin özellikle de hayranlar açısından görkemli şekilde başarısız olması, J. J. Abrams’ın adının Jar Jar Abrams’a çıkması insanların seriye olan hayranlığını azaltmıyor. Disney, bazı eski hikayeleri oyun haline getirebilir. Üstelik oyunların türleri de zenginleşebilir. İşte Star Wars evreninde geçen ve oyun olabilecek 5 hikaye:

Star Wars: Death Troopers

Hayatta kalma temalı, zombilerle dolu bir Star Wars hikayesi olabilir mi? Olmuşluğu daha önce vardı. Kale ve Trig Londo’nun hapishane gemisi bozulduğunda, onları mahkum eden kişiler gidip “çok gizli bir imparatorluk gemisini ele geçirmeye” karar veriyorlar.

Bunun ardından da dizlerine kadar zombilere batıyorlar. Uzayın ıssızlığında, devasa koridorların içinde klostrofobik bir korku ve hayatta kalma oyunu yapmak için bu hikaye oldukça başarılı bir temel oluşturacaktır.

Üstelik bu oyundaki karakterlerimiz öyle Jedi’dir, Sith’tir, asi kahramanlardır gibi önemli isimler bile değiller. Sadece hayatta kalmaya çalışan iki talihsiz insan olarak göze çarpıyorlar. Bu karakterler bir korku oyununda çok işe yarayabilir.

Star Wars: Darksaber

Star Wars: Darksaber hikayesinin özü oldukça basit bir soruya cevap veriyor: “Bir grup salak bir olup Çin malı ucuz Death Star yapmaya karar verirse ne olur?” Bir şekilde Death Star planlarının kopyasını ele geçiren ancak pek de becerikli olmayan bir suç organizasyonu, en ucuz malzemelerle kendi süper silahını nasıl yapar? Yapamaz.

Hikaye içerisinde bir noktada Luke Skywalker ve ekibi hikayede şöyle bir gözükse de Darksaber’ın esas eğlencesi ekibin bir şeyleri yapamamasında yatıyor. Yaptıkları her harekette felakete bir adım daha yaklaşan ekibin çuvallayacağını biliyorsunuz ancak her adımda sizi şaşırtacak yeni bir yol bularak çuvallıyorlar.

Yalan yanlış planlar ve beceriksiz bir ekiple 6 ay içerisinde Death Star yapmaya çalıştığımız, aksi halde Durga The Hutt’ın kellemizi alacağı bu oyun, komedinin doruklarına çıkmayı başarabilir.

Star Wars: Tag & Bink Were Here

Disney satın almadan önce bütün Star Wars eserleri tek evrende geçiyor kabul edilirdi. Yani çizgi romanlar, kitaplar ve filmler aynı evrende geçerdi. O dönemde bile Star Wars: Tag & Bink Were Here ana hikayeye dahil edilip edilemeyeceği tartışılan bir seri idi.

İyi niyetli ancak safsakar bir ikili olan Tag ve Bink, Star Wars evreninin arka planında sürekli ortalığı karıştırıyordu. Obi-Wan Kenobi aradığı gezegeni neden bulamadı? Çünkü bu ikili yanlışlıkla sildi. Chewbacca neden madalya almadı? Tamamen bunların suçu.

Yeri gelince Boba Fett’in zırhını yürütmeye çalışmak, yeri geldiğinde Anakin Skywalker’ın peşine takılıp ona aşkla ilgili tavsiyeler vermek istiyorsanz bu oyun tam size göre olabilir. Tabii bunun için önce hikâyenin bir oyuna dönüştürülmesi gerekiyor.

Star Wars: Medstar 1- Battle Surgeons

Star Wars evreninde her ölüm çizgi film usülü olur. Birini ortadan ikiye mi böldünüz? Kan sıçramaz, iç organlar dökülmez, rakipleriniz LEGO gibi belden ayrılıverir. Genel olarak serinin sinemada çocuklar ve gençler tarafından da izlenebilmesi için bu yöntem seçilmiştir.

Battle Surgeons ise hiç de böyle bir hikaye değildir. Klon Savaşları sonrasında bir grup Cumhuriyetçi sağlık çalışanının yaşadığı zorluklar anlatılır. Serinin en gerçekçi kitaplarından sayabileceğimiz hikayeden bunalmamamız için kara mizah kullanılır. Bir klon askeri ameliyatta kan kaybından masada kalırken doktorlar, yeni droid yapacak kadar şarapnel çıkarmakla ilgili şakalar yapar.

Etik kararlar vermemiz gereken, ahlaki seçimlerimizin sonuçlarını yaşadığımız Telltale oyunları gibi bir oyun, oldukça büyük bir başarı yakalayabilir. Doğruyu kesin olarak göremediğimiz bir oyun oyuncuların dikkatini çekecektir.

Dark Lord: The Rise of Darth Vader

Star Wars evreninin en ikonik karakteri Darth Vader’dan başkası değildir. Bu karizmatik karakter, klasik üçlemedeki haline nasıl gelmiş olabilir? James Luceno tarafından kaleme alınan Dark Lord: The Rise of Darth Vader tam olarak bu soruyu cevaplamayı amaçlıyor.

Anakin Skywalker’dan Darth Vader’a olan dönüşümün başlangıcında, sevdiği herkesin ihanetine uğradığını düşünen ve artık bedeninin bir kısmını kaybetmiş olan karakter, nefretini kusmak için ideal düşmanı da bulur: Order 66 adlı komutu dinlemeyen askerler. Bu hikaye, Vader’ın gözünden anlatılmayı hak ediyor.