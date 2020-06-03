Dead Cells Sürümü Android İçin Yayınlandı

Uzunca bir süredir beklenen Dead Cells'in Android sürümü, resmen yayınlandı. Geçtiğimiz yıllarda oyun konsolları ve PC üzerinden oynanabilen oyun, artık Android tablet ve telefonlarda da oynanabiliyor.

PC ve konsollarda video oyun sektörünün kazandığı popülarite, her geçen gün biraz daha artarken mobil oyun sektörünün de bundan geriye kalır yanının olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Hatta artık, iş öyle bir noktaya geldi ki piyasaya sürüleceği duyurulan mobil oyunlar bile oyuncuları büyük bir heyecanın içerisine sürüklüyor.

İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen "Dead Cells" isimli bir oyun, oyunseverlerden tam not almayı başarmıştı. O dönemlerde oyun konsolları ve PC platformu üzerinden oyunseverlerin hizmetine sunulan Dead Cells, artık Android platformunda da deneyimlenebiliyor. Peki bu oyun, mobil oyunseverlere neler sunacak? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

Dead Cells aslında, iki boyutlu bir platform oyunu. Ancak bu oyun gerek dinamikleri gerekse grafikleriyle pek çok oyunseverin beğenisini kazanmıştı ve oyun, iki boyutlu aksiyon keyfini artık mobil cihazlara da getiriyor.

Oyunda bizlere, çeşitli zorlukların olduğu onlarca parkur sunuluyor. Yapmamız gereken şey ise karşımıza çıkacak olan yaratıkların üstesinden gelerek parkuru tamamlamaya çalışmak. Ancak anlatırken her şey çok basit gibi görünse de aslında oyunun o kadar kolay olmadığını ifade etmek gerekiyor. Üstelik oyunun bazı parkurlarındaki zorluk, hırslı oyuncuları Dead Cells'e bağımlı bir hale getiriyor.

Geliştirici ekip, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda Dead Cells'in mobil sürümünün hem Android hem de iOS'a geleceğini açıklamıştı. Dead Cells, geçtiğimiz yılın sonlarında iOS için yayınlanmıştı ve oyun artık Android platformunda da deneyimlenebiliyor.

Dead Cells, diğer ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de popüler bir oyun. Geliştirici ekip, Dead Cells'in Android sürümünü açıkladığı tarihten bir gün önce piyasaya sürdü. Hal böyle olunca ülkemizdeki oyuncular da konuyla ilgili heyecanlarını Google Play Store'da dile getirdiler.

Bazı Türk oyuncuların Google Play Store'daki Dead Cells yorumları

Dead Cells ne yazık ki ücretsiz değil

Dün itibarıyla Google Play Store'daki yerini alarak Android ekosistemindeki oyunseverlerin hizmetine sunulan Dead Cells, ne yazık ki ücretsiz bir oyun değil. Bununla birlikte oyun, ilk bir hafta boyunca yüzde 10 indirimle satılacak. Eğer oyunu hemen satın almak isterseniz, yapmanız gereken ödeme ise 24.99 TL. Ayrıca Dead Cells'in iOS'te de 59,99 TL gibi ciddi bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Eğer oyuna hemen sahip olmak isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.