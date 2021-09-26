Aynı sınıfın iddialı araçlarını drag yarışında karşı karşıya getirmesiyle tanıdığımız carwow adlı YouTube kanalı; Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo GT, BMW X6M, Tesla Model X ve Jeep Trackhawk'ı karşı karşıya getirdi.

Performanslı ve oldukça hızlı araçlarıyla tanıdığımız Lamborghini ve Porsche gibi markalar, konu rahatlığa ve konfora geldiğinde de kullanıcılarının ihtiyaçlarını görebilecek SUV’lar üretiyor. Spor araçların yanında o kadar göze batmasalar da bu araçların da hız konusunda geri kalmadığı kesin.

Şimdiyse performanslı araç üreticilerinin aynı anda hem konfordan hem de hızdan taviz vermeyen SUV modelleri, drag yarışında karşı karşıya geldi. YouTube’da carwow kanalında karşı karşıya gelen Lamborghini Urus, Porsche Cayenne Turbo GT, BMW X6M, Tesla Model X ve Jeep Trackhawk’ın verdiği sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Elektrikli Tesla Model X, bir yere kadar affetmiyor:

Araçların arasında en güçlü model, 778 beygir gücüyle Tesla Model X. Tork konusunda da 1.140Nm gibi büyük bir değer sunan araç, yaklaşık 2,5 ton ağırlığında. Grubun en güçsüzü ise 625 beygir gücü ve 750Nm tork ile BMW X6 M Competition. Porsche Turbo GT’de 640, Lamborghini Urus’da 650 ve Jeep Trackhawk’da ise 707 beygir gücü karşımıza çıkıyor.

400 metrelik yarışta Tesla’nın, elektrikli olmanın avantajını kullandığı görülebiliyor. Burada kendisine en çok yaklaşan araç ise Porsche Cayenne oluyor. Fakat mesafe arttıkça sıralamalar oldukça köklü şekilde değişiyor. Bu yarışlar sırasında Jeep Trackhawk’ın aerodinamik konusunda pek de verimli olmayan yapısının, performansını büyük ölçüde aşağı çektiğini fark edebilirsiniz.

Farklı sürüş modlarında da test edilen araçların aşağı yukarı her yarışta farklı bir kazananı oluyor. Fren testinde ise Lamborghini Urus en kısa sürede durmayı başarıyor. Bu noktada Jeep ise diğerlerine nazaran oldukça uzun olan fren mesafesiyle sonuncu oluyor.