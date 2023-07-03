Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, Türkiye'de sadece Seres 3 ile hizmet veriyor. Üstelik marka, uzun zamandır da sabit bir fiyat üzerinden hizmet veriyordu. Ancak kurdaki dalgalanma, bu markada da zam olarak karşımıza çıktı.
Peki 310 kilometre menzil sunan DFSK Seres 3 Türkiye fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, sıfır model Seres 3'ün temmuz ayı fiyat listesine bakacağız.
DFSK fiyatları - Temmuz 2023
|Model
|Haziran Başlangıç Fiyatı
|Temmuz Başlangıç Fiyatı
|Seres 3
|1.400.000 TL
|1.560.000 TL
Seres 3 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|120 kW, 160 HP, Elektrikli
|-, Otomatik
|1.560.000 TL