Türkiye'de çoğalmaya başlayan tam elektrikli otomobiller arasında yer alan Seres 3'e zam geldi. Uygun fiyatlı olarak lanse edilen otomobil, artık ne yazık ki o kadar da uygun değil...

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, Türkiye'de sadece Seres 3 ile hizmet veriyor. Üstelik marka, uzun zamandır da sabit bir fiyat üzerinden hizmet veriyordu. Ancak kurdaki dalgalanma, bu markada da zam olarak karşımıza çıktı. Peki 310 kilometre menzil sunan DFSK Seres 3 Türkiye fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, sıfır model Seres 3'ün temmuz ayı fiyat listesine bakacağız. DFSK fiyatları - Temmuz 2023 Model Haziran Başlangıç Fiyatı Temmuz Başlangıç Fiyatı Seres 3 1.400.000 TL 1.560.000 TL Seres 3 fiyatları - Temmuz 2023 Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 120 kW, 160 HP, Elektrikli -, Otomatik 1.560.000 TL

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