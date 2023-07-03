'Uygun Fiyatlı' Elektrikli SUV Seres 3, Tüm Uygunluğunu Kaybetti: Fiyat 1.5 Milyonun Üzerine Çıktı…

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Türkiye'de çoğalmaya başlayan tam elektrikli otomobiller arasında yer alan Seres 3'e zam geldi. Uygun fiyatlı olarak lanse edilen otomobil, artık ne yazık ki o kadar da uygun değil...

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, Türkiye'de sadece Seres 3 ile hizmet veriyor. Üstelik marka, uzun zamandır da sabit bir fiyat üzerinden hizmet veriyordu. Ancak kurdaki dalgalanma, bu markada da zam olarak karşımıza çıktı.

Peki 310 kilometre menzil sunan DFSK Seres 3 Türkiye fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, sıfır model Seres 3'ün temmuz ayı fiyat listesine bakacağız.

DFSK fiyatları - Temmuz 2023

Model Haziran Başlangıç Fiyatı Temmuz Başlangıç Fiyatı
Seres 3 1.400.000 TL 1.560.000 TL

Seres 3 fiyatları - Temmuz 2023

seres 3 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
120 kW, 160 HP, Elektrikli -, Otomatik 1.560.000 TL
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