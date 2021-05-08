Diablo Immortal, Bu Yıl Bitmeden Çıkış Yapacak

Diablo serisinin mobil üyesi olarak geçen sene duyurulan Diablo Immortal’ın ne zaman çıkacağı belli oldu. Kesin tarih belli olmasa da Activision Blizzard, oyunun sene sonuna kadar çıkması için her şeyin yolunda gittiğini bildirdi.

Genişleme paketlerini saymazsak son oyununu 2012 yılında veren aksiyon-RPG serisi Diablo, daha önce hiç bulunmadığı bir platforma geliyor. Şu anda geliştirilme sürecinde olan mobil oyun Diablo Immortal’ın 2021 yılının sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Geçen sene duyurulan ve bir de fragmanı yayınlanan Diablo Immortal’ın ücretsiz bir mobil oyun olacağı açıklanmıştı. Yeni açıklamalar ise oyunun çıkış tarihi hakkında sınırlı da olsa bilgi sağlamış oldu. Yeni Diablo oyunu bu yılın sonlarında mobil oyuncuların beğenisine sunulacak.

Diablo Immortal bu yıl bitmeden çıkacak

Mobil versiyon çıkaran video oyun serileri kervanına girmek üzere olan Diablo’nun yeni oyunu, geçtiğimiz yılın temmuz ayında duyurulmuştu. Bununla birlikte oyunun neye benzeyeceğini gösteren bir fragman da yayınlanmıştı. Activision Blizzard, son gelir toplantısında oyunun ne zaman çıkacağına dair geniş ölçekli bir bilgi verdi. Kesin çıkış tarihi henüz belli olmasa da Diablo Immortal’ın 2021 yılının sonlarında çıkacağı açıklandı.

Bir süredir alpha sürümünde olan Diablo Immortal, şu anda Google Play’de “çok yakında” ibaresiyle yer alıyor. Google Play sayfası ya da oyunun resmî internet sitesi üzerinden ön kayıt oluşturmak da mümkün.

Diablo 2 Resurrected da yolda

Diablo Immortal’ın bu yıl sonunda çıkması için çalışmaların yolunda gittiğini belirten Blizzard, şu anda oyunun test sürecinin ikinci aşamasında. Şirket aynı zamanda Diablo 2 Resurrected’ın da 2021 yılında çıkarılması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu oyunun nostaljik Diablo hissiyatını günümüz görsel kalitesiyle birleştirmesi amaçlanıyor. Diablo Immortal ve Diablo 2 Resurrected’ı çıkardıktan sonra şirket, Diablo 4’e yoğunlaşacak. Ancak bu oyunu sadece 2022-2025 yılları arasında bekleyebiliriz.