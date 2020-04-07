Kullandığımız Dil, Kuantum Devrelere Dönüştürülebilir

Cambridge Quantum Computing tarafından yapılan açıklamaya göre konuştuğumuz dilin 'kuantum yapıları' kullanılarak çığır açıcı bir gelişmeye kapı aralandı. Yeni deneyle birlikte dilimizi kuantum devrelere dönüştürüp bunları kuantum bilgisayarlarda işler hâle getirmenin mümkün olduğu gösterildi.

Cambridge Quantum Computing (Cambridge Kuantum Hesaplama / CQC) tarafından yapılan açıklama, önemli bir gelişmenin eşiğinde durduğumuzu gösteriyor. Açıklamaya göre CQC, doğal dil için kuantum yapıları kullanarak yeni uygulama sahasının kapısını araladı. Bu sahada, cümleleri kuantum devrelere dönüştürerek bunun ardından sonuç olarak oluşan programları bir kuantum bilgisayarda kullanarak soru cevaplama performansı oluşturabileceğiz.

Bir kuantum bilgisayarda ilk kez doğal dil işleme uygulanırken bu sonuçlara kuantum RAM olmadan ulaşıldı. CQC bilim insanları, bunun için 'Noisy Intermediate-Scale Quantum' bölge (NISQ - Gürültülü Ara Ölçek Kuantum) adı verilen alanda yeni bir yol geliştirdiler.

Doğal dil işleme sürecinde dev bir adım:

CQC'nin sınıfında lider ve platformlar arası tekrar hedeflenebilir derleyicisi t|ket⟩'i kullanarak bu programlar IBM'in kuantum bilgisayarında başarıyla çalıştırıldı. Böylece, 'anlamın farkında' ve 'dil bilgi açısından bilgili' bir doğal dil işleme sürecine ulaşmaya yönelik dikkate değer bir adım atılmış oldu. Bu, bilgisayar bilimcilerinin bilgisayar çağının başlangıcından bu yana hayalini kurduğu şeylerden biri.

CQC, yakın gelecekte programların ölçeklendirilmesini de içeren daha fazla ayrıntı sunmayı dört gözle bekliyor. Bu, anlamlandırılabilir cümlelerin NISQ makinelerinde kullanılmasını sağlayacak. Bunlar, kuantum hacimlerinde ve diğer kuantum bilgisayarları kullanarak kendi içlerinde ölçeklenebilecek.

Cambridge Quantum Computing, dünyanın lider kuantum hesaplama yazılım şirketi. Cambridge, Londra, San Francisco, Washington ve Tokyo'da ofisleri bulunan şirket, kuantum teknolojilerini ticari hâle getirmek için araçlar geliştiriyor.

Noisy Intermediate-Scale Quantum bölgesi terimi, klasik bilgisayarlarda yapılamayan ancak kuantum bilgisayarlardaki hata toleranslı algoritmaları çalıştırabilecek kadar da büyük olmayan cihazlar için kullanılıyor. Bu cihazlar, hata düzeltmek için ayırabileceği yeterli kuantum bitlere sahip olmuyor.