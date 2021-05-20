Yarış ve Simülasyon Oyunları için En İyi Direksiyon Setleri

Simülasyon ve yarış oyunlarınızı daha gerçekçi oynamak istiyorsanız, satın almanız gereken çevre birimi direksiyon seti. Piyasada bulabileceğiniz en ucuzdan en pahalısına direksiyon setlerini sizler için listeledik.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sadece oyunlar değil, bu oyunları oynatacak konsollar ve bilgisayarlar da gelişti. Gelişmeler de yanında yeni aksesuarlarla birlikte geliyor. Bilgisayarda ya da konsolda araba yarışı ya da simülasyonunu bir direksiyon seti aracılığıyla oynamak, oyuncuya çok daha fazla keyif veriyor.

Alacağınız en iyi gamepad bile, bir yarış direksiyon setinin yerini tutamaz. Direksiyonların sağladığı kuvvet geri bildirimi, titreşim ve çok daha fazlası, oyuncularına, oyun oynarken gerçek bir araba sürme deneyimi yaşatıyor.

Her şeyde olduğu gibi direksiyon setlerinde de ne kadar çok para harcarsanız o kadar kaliteli bir ürün elde edersiniz. Direksiyon setlerinde çok farklı fiyatlarda farklı seçenekler bulunuyor. Oynadığınız oyunları ve bütçenizi ele alarak, satın almak istediğiniz direksiyon setini aşağıda bulabilirsiniz.

Direksiyon seti tavsiyeleri:

Speedlink DRIFT O.Z.

IPOTCH Oyun Direksiyon

Logitech G G29 Driving Force

Thrustmaster T80 RS

Logitech G 923

Thrustmaster T300 RS GT

Listenin en uygun seti: Speedlink DRIFT O.Z. Racing Wheel

Ağırlık: 1.45 kg

Ürün boyutu: 33 x 27 x 27.5 cm

Uyumluluk: Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 10

Hakkında birçok olumsuz eleştiriler olmasına rağmen, Speedlink DRIFT O.Z, oldukça başarılı bir direksiyon seti. Tam bir fiyat performans ürünü olan Speedlink DRIFT O.Z.’nin, direksiyon ve düğmeleri şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Fiyatına göre özellikleri ve özelleştirmeleri etkileyici olan direksiyon setinin deadzone’u da ayarlanabiliyor. Nispeten eski bir model olduğu için, kutudan çıkan CD ile kurulumunu yapabilir ve direksiyonunuzu oyun tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat performans arayanlar için IPOTCH Oyun Direksiyon

Ürün boyutu: yaklaşık 330x355x275 mm

Uyumluluk: PS3, PS4, PC, Xbox360, Xbox One, Android

Listemizin bir diğer fiyat performans ürünü olan IPOTCH Oyun Direksiyonu, yüksek, orta ve düşük pozisyonlara ayarlanabiliyor. Gerçekçi bir tasarıma sahip direksiyon setini kullanmak için tek yapmanız gereken şey, seti bilgisayarınıza ya da konsolunuza bağlamak. 270 dönebilir direksiyonu ve rahat kullanımı ile simülasyondan yarışa her türlü araç oyununu oynayabilirsiniz. Titreşim geri bildirimi, yaylı pedallar ve titreşimli motoru ile oyuncuya gerçek yarış hissini veren IPOTCH Oyun Direksiyonu, uygun fiyatına göre oyunculara oldukça fazla sayıda özellik vaad ediyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Orta seviye bir set: Logitech G G29 Driving Force Yarış Direksiyonu

Ağırlık: 5.35 Kilogram

Ürün boyutu: 45 x 32.3 x 33.3 cm

Uyumluluk: PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, PC

Konu direksiyon setlerine gelince, bu kulvarda en çok ürün çeşitliliğine ve aynı zamanda kalitesine sahip Logitech’i listede görmek sürpriz değil. G29 direksiyon seti, gaz, fren ve debriyaj için üç metal pedal seti ile birlikte geliyor.

Direksiyon setinde vites değiştirme, tekerleğin arasındaki büyük metal dişler ile elde ediliyor. Vites değiştirken oyuncuya hissettirdiği tıkırtı, tatmin edici bir somut his sağlıyor. Direksiyonun sunduğu kuvvet geri bildirimi, neredeyse gerçek arabayla aynı hissi sunuyor. Logitech G29 direksiyon setinin pedalların sertliğini de kendi oynanışınıza ve oyununuza göre ayarlayabilirsiniz.

Simülasyon yarış oyunları için orta seviye bir direksiyon olan G29, kendinden daha pahalı alternatifler de bulunduruyor. Ancak yine de Dirt Rally, Project Cars ve Gran Turismo gibi oyunlarda Logitech G29 ile oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tatmin edici performansı ile Thrustmaster T80 RS Racing Wheel

Ağırlık: 1 Kilogram

Ürün boyutu: 32.2 x 32.4 x 38.5 cm

Uyumluluk: PlayStation 4, PlayStation 3, PC

Thrustmaster T80 RS Racing Wheel, PlayStation 3 ve PlayStation 4 yarış oyuncuları için Sony tarafından üretilen bir direksiyon seti. Fiyatına göre yalnızca 200 derece dönüşü olan Thrustmaster T80 RS, ağırlıklı olarak metal yerine plastikten yapılma. Fiyatına ve standartlarına göre tatmin edici bir iş çıkaran Thrustmaster T80 RS, ince bir masaya dahi kolaylıkla monte edilebilir merkezi kenetleme sistemine sahip. Ancak pedalların yerde kaymasını önlemek için halıya ya da ağır bir bloğa ihtiyaç duyuyor.

PlayStation 3 ve 4 için Sony tarafından üretilen bu direksiyon setinde, PlayStation kontrol cihazında bulunan L1,L2,R1,R2 gibi düğmeler de bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Logitech'in en iyilerinden Logitech G 923

Ağırlık: 7.14 Kilogram

Ürün boyutu: 30 x 30 x 30 cm

Uyumluluk: Xbox, PlayStation, PC

Logitech’in G923 yarış direksiyonu, Logitech G29 ve G920 gibi önceki modellere ek bir güç geri bildirimi katmanı sunmak için yeni bir sisteme sahip. Logitech’in G923, temelde desteklenen yarış oyunlarının fizik ve ses paketlerinden veri almak ve bu bilgileri direksiyona ve ellerinize ekstra hisler ve titreşimler sağlamak için kullanmak üzere “Trueforce” isimli teknoloji ile tasarlanmıştır. G923, daha önce Xbox One için çıkarılan G920 ve PlayStation 4 için çıkarılan G29 gibi direksiyon setlerine de oldukça benzerlik gösteriyor.

Logitech, G923 ile hem Xbox hem PlayStation hem de bilgisayar oyuncularını düşünen bir sistemle geliyor. İki farklı sürümü olan direksiyon setinin biri PlayStation düğmeleri, diğeri ise Xbox düğmeleri ile geliyor. Ayrıca Logitech G923, hem Xbox Series X hem de PlayStation 5 ile de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fırçalanmış alüminyum pedallarıyla Thrustmaster T300 RS GT

Ağırlık: 4.5 Kilogram

Ürün boyutu: 35 x 32 x 45 cm

Uyumluluk: PlayStation 4, PlayStation 3, PC

Gran Turismo Sport’un piyasaya sürülmesinden yalnızca birkaç ay sonra piyasaya sürülen Thrustmaster T300 RS GT, orijinal parlak krom yerine fırçalanmış alüminyumdan yapılmış pedal yüzlerine sahip bir direksiyon seti. Direksiyonun pürüzsüzlüğü, direnci ve kuvvet geri bildirimi, etkileyici derecede başarılı. Direksiyonun üzerindeki kauçuk, oyuncular için iyi bir tutuş hissi sağlıyor. Kolay kurulum, harika görünürlük ve çeşitli eklentiler sunan Thrustmaster T300 RS GT, üst segment bir direksiyon seti.

Thrustmaster T300 RS GT ne yazık ki vites eklentili bir set değil. Ancak ek olarak satın alınabilen Thrustmaster TH8A Add-On Shifter ile çok daha gerçekçi bir hal alıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.