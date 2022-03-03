Güney Kore Merkezli otomobil üreticisi Kia, yeni otonom sürüş teknolojisi 'AutoMode'u tanıttı. Henüz hakkında pek detay bulunmayan bu teknolojinin ilk olarak EV9 modelinde kullanılacağı ifade edildi.

Otomotiv sektörünün, hız kesmeden devam eden teknolojik gelişmelerden en çok nasibini alan sektörlerden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmaya başladığı bu sektörde her gün yeni bir teknoloji ile karşı karşıya kalıyoruz. Araçların kendi kendine gitmesini sağlayan otonom sürüş teknolojileri de bu konudaki gelişmelerin başını çekiyor.

Tesla, BMW, Mercedes gibi birçok dev otomobil üreticisi otonom sürüşe yatırımlarını hızla artırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Alman şirket Volkswagen’in otonom sürüş ile ilgili bir hamle yapmayı planladığını ve Huawei ile işbirliği yapabileceğini sizlere aktarmıştık. Şimdi de Güney Koreli bir otomotiv şirketi olan Kia’dan bu konuda bir hamle geldi.

‘AutoMode’ sürüş teknolojisi ilk olarak EV9 modelinde kullanılacak

Kia, dün gerçekleştirilen 2022 Yatırımcı Günü’nde önümüzdeki sekiz yıl için hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda 2027 yılına kadar 14 tam elektrikli modelin çıkarılacağı, 2030’a kadar da 1,2 milyon elektrikli aracın satılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca yine 2030’a kadar hem içten yanmalı hem de elektrikli otomobillerinin satışının 4 milyona ulaşmasının beklendiğinin belirtildiğini de söyleyelim. Ancak açıklamalarda en çok dikkat çeken şey, şirket tarafından üretilen arabalara ‘Automode’ ismi verilen bir otonom sürüş teknolojisinin ekleneceğinin duyurulmasıydı.

Güney Kore merkezli şirkete göre bu teknoloji, ilk olarak 2021 yılının kasım ayında tanıtılan ve tasarımı ile dikkat çeken elektrikli model EV9’da kullanılacak. Range Rover araçları andıran bu SUV modelin 2023 yılına kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ayrıca bu aracın Tesla Model S Plaid aracında gördüğümüze benzer bir direksiyon tasarımına sahip olması da dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra beş saniyede 100 km hıza ulaşabildiği belirtilen aracın 540 km menzile sahip olacağı da yapılan açıklamalar arasında bulunuyor.

Kia tarafından yapılan resmi açıklamalarda araca eklenecek olan teknoloji ile ilgili ise şu ifadeler kullanıldı: “EV9, Kia’nın gelişmiş AutoMode otonom sürüş teknolojisi ile donatılan ilk model olacak. Bu teknolojinin kullanımı daha sonra genişletilecek.” Bu yeni teknoloji ile ilgili pek fazla bilgi olmadığını da belirtmemiz gerek.

Şu ana kadar bildirilenlere göre AutoMode, sürücü müdahalesi olmadan aracın kendi kendine gitmesini sağlayan bir üçüncü seviye sürüş teknolojisi. ‘Üçüncü seviye otonom sürüşün nedir?’ diye soranlar için; bu teknoloji aracın çevre kontrolünü, hızlanma ve frenlemesini; bir nevi sürücünün çoğu işlevini yerine getirebilen teknolojilere deniyor. Bu teknolojiler oldukça gelişmiş olsa da hâlen sürücünün direksiyon başında bulunması ve gerekli müdahaleler için hazır durumda olması gerekiyor.

Kia EV9