Codemasters’ın geliştirdiği araba yarışı oyunu DiRT 5’in çıkış tarihi, ücretsiz PS5 yükseltmesi, harita konumları ve oyun modlarıyla birlikte fragmanı yayınlandı. Oyun 9 Ekim’de satışa sunulacak.

Araba yarışı tutkunlarının yakından takip ettiği DiRT serisinin yeni oyunu DiRT 5’in beklenen fragmanı yayınlandı. Codemasters tarafından geliştirilen oyunu PS4’te satın alacak kişilerin PS5’e ücretsiz olarak yükseltebileceği açıklanırken oyun hakkında da bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Codemasters, DiRT 5’i PS4’ten PS5’e ücretsiz olarak yükseltmenin yanında, off-road yarışlarıyla ilgili bazı yeni özellikleri de doğruladı. 10 farklı konuma sahip olacak oyunda, Nepal, Arizona, Roosevelt Adası, Norveç, Çin, Fas, Yunanistan, İtalya, Güney Afrika ve Brezilya’da haritalar yer alacak.

Geniş haritalarının dışında Ultra Cross, Rally Raid, Landrush, Ice Breaker, Stampede, Path Finder, Sprint, Gymkhana, Time Trial gibi çevrimdışı etkinlik türlerinin de yer alacağı oyun, PS4, Xbox One ve PC için 9 Ekim’de piyasaya sürülecek. Yeni nesil konsollar PS5 ve Xbox Series X’in daha ileri bir tarihte çıkacağı açıklanırken, yeni nesil konsollarda oyunun 120 FPS’yi destekleyeceğini ve PS5’de DualSense kontrolcüsü sayesinde bazı sağlam özelliklere sahip olacağı açıklandı.

DiRT 5 fragmanı:

Son derece detaylı ve zorlayıcı parkurlarda yarışacağınız DiRT 5, oyunculara araba özelleştirme gibi özellikler sunmasının yanında internete bağlı olmadığında bile uzun bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.