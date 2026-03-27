Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

8K 60 FPS 360 Derece Video Kaydedebilen Drone DJI Avata 360 Tanıtıldı

DJI, çok beklenen yeni drone'u Avata 360'ı tanıttı. Cihaz, harika özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük drone üreticilerinden biri olan DJI’ın yeni ürünleri büyük heyecanla bekleniyordu. Bunlardan biri de şüphesiz Avata 360 isimli insansız hava aracıydı. Şirket, nihayet bu drone’u gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturdu. Cihaz, beklentileri karşılayacak özelliklerle geldi.

DJI’ın tanıttığı Avata 360 modeli, Antigravity’nin A1 modeline rakip olarak piyasaya sürülüyor. Video çekimleri başta olmak üzere her özelliğiyle etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Gelin detaylarına bakalım.

Karşınızda DJI Avata 360

Avata 360, isminden de anlaşılabileceği gibi 360 derece video kaydına imkân tanıyor. Şirketin amiral gemisi 1 inçlik sensörleri, 2,4 μm piksel boyutu ve yüksek dinamik aralığı sayesinde 8K 60 FPS HDR çözünürlükte 360 derece videolar çekmeyi mümkün hâle getiriyor. Cihazın farklı lenslerle geldiğini de belirtelim. Bunlardan biri 1 inç eşdeğer sensörlü, 120 MP fotoğraf da çekebilen 360 derece lens.

Cihazın tek lens moduyla klasik Avata tarzı 4K 60 FPS çekim yapılabiliyor. Şirketin O4+ video iletim sistemiyle **20 km’ye kadar mesafede 1080p 60 **FPS görüntü sunulabildiğini de eklemek gerek. Drone, 23 dakikaya kadar uçuş süresine sahip. Bunlar dışında gece görüşlü çok yönlü engel algılama özelliği ve entegre pervane koruyucuları, yedek lens kiti gibi özellikleri de var.

Avata 360’da, 30 dakika uzunluğunda 8K 360 derece video depolayabilen 42 GB dahili depolama alanı mevcut. Wi-Fi 6 sayesinde GB'lık görüntüler 10 saniyede 100 MB/sn'ye varan hızda DJI Fly uygulamasına aktarılabiliyor. Cihazın RC2, RC-N2 ve RC-N3 gibi DJI uzaktan kumandalarıyla uçurabilen, dinamik hava hareketleri ve havada akrobatik manevralar yapabilen drone’un fiyatı 409 sterlin olarak açıklandı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com