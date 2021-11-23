Elektriğin Ardından Doğalgaza da ‘Kademeli Tarife’ Gelecek

Geçtiğimiz gün gündeme gelen ve şu anda Meclis gündeminde olan elektrikte kademeli tarife uygulaması, doğalgaza da gelecek gibi duruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, benzer bir uygulama üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından meclise sunulan yeni yasayla birlikte elektrik faturalarına kademeli sistemin getirilmesi öngörülüyordu. Bu sistemle birlikte tüm tüketicilere bir ‘üst limit’ konulacağı, üst limiti aşan tüketicilerin normal tarifenin üzerinde bir tarifeden hesaplanan faturalarla karşılaşacağı belirtilmişti.

Elektrikte tasarruf amacıyla hazırlandığı söylenen yeni sistem, henüz yürürlüğe girmeden birçok tepkiyle karşılaştı. Elektrik tüketicilerine verilecek üst limit henüz belli olmazken bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den de aynı sisteme geçmeyi düşündüklerini gösteren bir açıklama geldi.

Kademeli tarife doğalgaza da geliyor:

Bakan Fatih Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarifenin şu anda Meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini ifade etti. Bu uygulamanın su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını söyleyen Dönmez, “Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz.” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz.”

Doğalgazda fiyat artışının büyük kısmı tüketiciye yansıtılmadı:

Dönmez, bunun ardından Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda arttığını, yılbaşına göre spot elektrik piyasalarında fiyatların 3 kata yakın artış gösterdiğini belirtti. Türkiye’de de bu oranda olmayan bazı artışlar gözlemlediklerini ifade etti ve özellikle hane halkına bunun büyük kısmını yansıtmayarak bir koruma yaptıklarını dile getirdi. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV dikkate alındığında yaklaşık 127 milyar dolarlık destekleme yapıldığını da ekledi.

Dönmez, son çeyrek itibarıyla doğalgazda fiyatın nerdeyse 4’te 1’inin faturalara yansıdığını, bu oranın elektrikte de yarı yarıya olduğunu söyledi.