Türkiye, ABD ve dijital hizmet vergisi uygulayan 5 ülke arasında daha önce hazırlanan mutabakata dahil oldu. Böylece Türkiye, dijital hizmet vergisini kaldırma; ABD de ek gümrük vergilerini kaldırmayı kabul etti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OCD), ekim ayında uzun müzakerelerin ardından çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine yönelik anlaşmayı sonuçlandırdı. Örgüt çatısı altında bulunan 140 ülkeden aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 136 ülke, GAFAM olarak bilinen teknoloji devi çok uluslu şirketlerin “%15 oranında küresel asgari vergi ödemesini kabul etti.

Bunun ardından 21 Ekim’de ABD Hazine Bakanlığı, yeni vergileme hakkıyla gelecek olan kurumlar vergisi ile mevcut dijital hizmetlerin vergilerinin kaldırılmasına ilişkin geçiş dönemi düzenlemeleri ve bu vergilere ilişkin ABD ticaret soruşturmaları konusunda, halihazırda bu vergileri uygulayan Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere ile mutabakata vardığını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı bilgiye göre bu mutabakata Türkiye de dahil oldu.

Ek gümrük vergileri kaldırılacak:

Türkiye, ABD ile Dijital Hizmetler Vergisi uygulayan 5 ülke olan Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere arasında imzalanan mutabakata dahil oldu. Bu uzlaşı kapsamında ABD, Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergilerini kaldırma yönünde hareket edecek. Türkiye’nin de dahil olduğu yeni uzlaşıyla alınan kararlar şu şekilde belirtildi:

“Kurumlar vergisine ilişkin son varılan mutabakatı içeren çok taraflı sözleşme imzalanıp yürürlüğe girene kadar bu ülkeler dijital hizmet vergilerini uygulamaya devam edecek. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 (uluslararası sözleşme daha erken yürürlüğe girerse bu tarih) arasında tahakkuk eden dijital hizmet vergisinin bir kısmı, izleyen yıllarda çok taraflı sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Böylece, geçiş döneminde sanki yeni kurallar geçerliymiş gibi kurumlar vergisi hesaplanacak. Bu tutarın üzerindeki dijital hizmet vergileri ise kapsama giren şirketlerin izleyen yıllarda ödeyeceği kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Karşılığında ABD de ek gümrük vergilerini kaldıracak.”

Son birkaç yılda özellikle büyük teknoloji şirketlerinin kazançlarından gerektiği gibi kurumlar vergisi alınmadığını düşünen bazı ülkeler, dijital hizmet vergisi gibi adlar altında farklı düzenlemeler yapmıştı. ABD ise dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere, kendi şirketlerine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle ticaret soruşturması başlatmış, bu soruşturma sonucunda Türkiye, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avusturya’ya ek gümrük vergisi koyma kararı almıştı.