Dune: Part 3 Fragmanı Yayınlandı: Robert Pattinson’ın Rolü Şimdiden Olay Oldu!

Dune: Part 3 için ilk fragman paylaşıldı. Denis Villeneuve’ün yönettiği filmde Timothée Chalamet ve Zendaya geri dönerken, Robert Pattinson’ın canlandırdığı yeni kötü karakter büyük merak uyandırdı. Film, hikâyeyi yıllar sonrasına taşıyarak daha karanlık bir tona geçiyor.

Dune serisini yakından takip edenler için beklenen an geldi. Uzun süredir konuşulan Dune: Part 3 fragmanı nihayet yayınlandı ve ilk görüntüler, serinin bu filmle birlikte bambaşka bir noktaya evrileceğini açıkça gösteriyor.

Fragmana baktığımızda en net his şu: Bu kez işler çok daha ciddi. Paul Atreides’in artık sadece bir “kahraman” olmadığını, gücün getirdiği yükle birlikte daha sert ve tartışmalı bir karaktere dönüştüğünü görüyoruz.

Hikâye ileri sarıyor: Daha karanlık ve daha sert bir Dune geliyor

Yeni film, önceki yapımların hemen ardından devam etmiyor. Aradan geçen yıllarla birlikte hem karakterler hem de Arrakis’teki dengeler tamamen değişmiş durumda. Bu da bizi çok daha politik, daha yoğun ve yer yer rahatsız edici bir hikâyeye götürüyor.

Fragmandaki sahnelerden anladığımız kadarıyla savaş artık kaçınılmaz. Büyük ordular, stratejik hamleler ve güç savaşları bu filmin ana omurgasını oluşturacak gibi duruyor. Kısacası, serinin en “aksiyonlu” ama aynı zamanda en karanlık filmiyle karşı karşıyayız.

Robert Pattinson sürprizi: Yeni kötü karakter şimdiden dikkat çekti

Fragmanın en çok konuşulan detayı ise hiç şüphesiz Robert Pattinson oldu. Ünlü oyuncu, seriye Scytale isimli oldukça tehlikeli bir karakterle katılıyor.

Üstelik bu karakter sıradan bir kötü değil. Şekil değiştirme yeteneğine sahip olması, hikâyede çok kritik kırılma noktalarına yol açabileceğinin sinyalini veriyor. Fragmanda kısa süre görünmesine rağmen bile Pattinson’ın performansı sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı.

Eski kadro geri dönüyor ama her şey değişmiş durumda

Timothée Chalamet ve Zendaya başta olmak üzere sevilen oyuncular geri dönüyor. Ancak karakterlerin geçirdiği değişim o kadar büyük ki, izlediğimiz kişiler artık tanıdığımız versiyonları değil.

Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde, Dune: Part 3’ün sadece bir devam filmi değil, adeta serinin zirve noktası ve belki de final hissi veren en güçlü halkası olacağı çok net.