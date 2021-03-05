Dünya'nın Katmanlarıyla İlgili Önemli Bir Gelişme Yaşandı

Dünya'nın sahip olduğu bilinen 4 ana katmandan çok daha fazlasına sahip olduğu keşfedildi. Özel bir algoritma ile sismik dalgaların yollarını izleyen bilim insanları, 54 derecelik sapma olduğunu keşfettiler. Bu sapmanın nedeni, iç çekirdekte bulunan demir elementinin yapısının farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Yeryüzü, fen bilgisi derslerinde anlatıldığına göre 4 ana katmandan oluşur. Bu katmanlar dıştan içe doğru, kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek şeklindedir. Ancak bu bilgi, önümüzdeki yıllarda değişebilir gibi görünüyor. Çünkü bir grup bilim insanı, iç çekirdek katmanının içinde bir ya da birden çok sayıda daha iç çekirdek katmanı olabileceğini düşünüyorlar.

Avustralya Ulusal Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren jeofizikçi Joanne Stephenson, Dünya ile ilgili ders kitaplarını baştan yazmayı gerektirebilecek düzeyde bilgiler edindiklerini açıkladı. Bu bağlamda, Uluslararası Sismoloji Merkezi'nin yıllar boyunca topladığı verileri değerlendirmek için özel bir algoritma geliştiren bilim insanları, Dünya'nın bir ucundan ötekine yol alan sismik dalgaların izledikleri yolları incelemeyi başardılar. Bu inceleme, dikkat çekici detaylar içeriyor.

Elde edilen bulgulara göre sismik dalga yollarındaki farklılıklar şu şekilde

Dünya'nın dönme eksenini başlangıç olarak kabul eden bilim insanları, sismik dalga yollarında 54 derecelik sapma olduğunu tespit ettiler. Bu sapma, iç çekirdek için pek kendini göstermiyor olsa da daha dış çekirdekte önemli seviyelerdeydi. Stephenson, bunun iç çekirdekte yer aldığı bilinen demir elementinin yapısındaki farklılıktan kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor. İşte bu farklılık ispatlanabilirse, Dünya'nın bir iç çekirdeğinin daha olduğunu konuşmaya başlayacağız.

Sismik dalgaların yollarındaki sapmanın sebebi, şu an için tam olarak anlaşılamadı. Bunun bir bulmaca olduğunu söyleyen Stephenson, yaptıkları tespitle bulmacanın bir parçasını daha tamamladıklarını, bu parçanın çok daha fazla bilginin keşfedilmesini sağlayabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, bu heyecan verici bilgi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar.