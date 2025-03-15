Düşük üretim sayılarına sahip yani sınırlı sayıda üretilen arabalar, her zaman herkesin dikkatini çekmiştir. Onlar ister istemez daha kıymetli olur ve her zaman görülmeye ve incelenmeye değerdir.

Bizde sizler için zamanının en ünlü, bazen en hızlı, bazen ise en performanslı olmayı başaran otomobillerini derledik.

Emin olun bu araçlar görülmeye değer.

Bugatti Type 41 Royale

Type 41 ismiyle de tanınan Bugatti Royale, Ettore Bugatti ve oğlu Jean Bugatti tarafından 1926’da üretildi. Aslında bu araç kraliyet aileleri için üretilmişti ancak bu arabalardan hiçbiri, bir kraliyet unvanına sahip herhangi birine satılmadı.

İspanya Kralı Alfonso, bu arabayı almaya niyetlenmişti fakat hayalini gerçekleştiremeden vefat etti. Sadece 6 tane üretilen bu arabalardan 5’i farklı müzelerde.

Ford GT40

Bu araba 1960’larda, ilk etapta Ford Motor Company tarafından Avrupa dayanıklılık yarışlarında yarışması için tasarlanmıştı. Bu motorlu yarış arabası, yüksek bir performansa sahipti ve en büyük amacı, Scuderia Ferrari’yi yarışlarda geride bırakmaktı.

1966’ya gelindiğinde ise GT40 Mk II, uzun uğraşlar sonucunda Ferrari’nin galibiyet serisini bozdu ve büyük bir Avrupa yarışını kazanan ilk Amerikan üreticisi olmayı başardı. Bu araçtan şimdiye kadar ise yalnızca 5 tane üretildi.

Ferrari 250 GT California Spyder

Bu araç, Ferrari tarafından 1957 ile 1963 yılları arasında yalnızca 106 adet üretildi. 250 GT California Spyder, aslında isminde de anlaşılacağı üzere özellikle Kaliforniya’daki Amerikalılara hitap etmesi içindi.

Bu model, yarış arabası performansını bazı kendine has özelliklerle etkili bir şekilde birleştirdi ve böylece yıllar boyunca bu arabaya olan ilgi devam etti.

Pegaso Z-102

İspanya, söz konusu spor otomobiller olduğunda çok da revaçta değildir fakat Pegaso Z-102, zamanının en çok ses getiren arabalarından biriydi. İspanya’da 1950 civarında üstü açık bir otomobil olarak üretilen Z-102, üretildiği dönemde dünyanın en hızlılarındandı.

Bu araçtan sadece 58 tane üretildi ve azami hızı, 243 km/saat şeklindeydi.

Porsche 917

Bu araç, Porsche’yi ilk Le Mans 24 Saat yarışlarında zafere götüren otomobildi. 2.3 saniyede 0’dan 100 km/saat hızına çıkabiliyor ve 390 km/saat hıza da ulaşabiliyordu. Porsche 917, spor otomobil yarışlarında; hızı, motor gücü ve imajıyla âdeta efsanevi bir yere sahipti.

Hatta bu otomobil, Steve McQueen’in filmi Le Mans ile film yıldızı da olmuştu. Özetle artık bulunması bir hayli zor olan bu klasik arabalar aslında zamanının en hızlı, en şık ve en çok konuşulanları arasındaydı.

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