Dünyanın En Çok Satan Araba Markaları Açıklandı

Jato, dünyada en çok satan otomobil modellerinin listesini yayınladı. Listenin üst sıralarında tanıdık isimler var.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-dunyanin-en-cok-satan-otomobil-markalari-belli-oldu-ilk-sirada-bakin-hangisi-var-41131950?p=7

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