Dünyanın En Çok Satan Araba Markaları Açıklandı

Her yıl onlarca otomobil üreticisine ait pek çok farklı modelde araç piyasaya sürülüyor. Jato sık sık en çok talep gören otomobillerin listesini yayınlıyor.
Liste şu araçlardan oluştu:
25- Baojun
24- Citroen
23- Opel
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Opel Otomobillerinin 120 Senelik Serüveni
22- Subaru
21- Mitsubishi
20- Skoda
19- Buick
18- Fiat
17- Geely
16- Peugeot
15- Jeep
14- Mazda
13- AUDI
12- BMW
11- Renault
10- Mercedes
9- KIA
8- Suzuki
7- Chevrolet
6- Hyundai
5- Nissan
4- Honda
3- Ford
2- Volkswagen
1- Toyota