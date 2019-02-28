Dünyanın En Çok Satan Araba Markaları Açıklandı

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Jato, dünyada en çok satan otomobil modellerinin listesini yayınladı. Listenin üst sıralarında tanıdık isimler var.

Her yıl onlarca otomobil üreticisine ait pek çok farklı modelde araç piyasaya sürülüyor. Jato sık sık en çok talep gören otomobillerin listesini yayınlıyor.

Liste şu araçlardan oluştu:

25- Baojun

24- Citroen

23- Opel
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22- Subaru

21- Mitsubishi

20- Skoda

19- Buick

18- Fiat
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17- Geely

16- Peugeot

15- Jeep

14- Mazda

13- AUDI
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12- BMW

11- Renault

10- Mercedes

9- KIA

8- Suzuki
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7- Chevrolet

6- Hyundai

5- Nissan

4- Honda

3- Ford
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2- Volkswagen

1- Toyota

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/galeri-dunyanin-en-cok-satan-otomobil-markalari-belli-oldu-ilk-sirada-bakin-hangisi-var-41131950?p=7
Etiketler: otomobil, en çok satanlar
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