Dünyanın En Uzun 'Drone Otoyolu' İçin Yeşil Işık Yakıldı

Birleşik Krallık, 265 kilometrelik drone otoyolu için ilk yeşil ışığı bugün yaktı. Hava otoyolu, 265 kilometre uzunluğunda olacak.

İnsansız hava araçları her geçen gün hayatımızda daha büyük bir yer edinmeye devam ederken artık dünyanın çeşitli noktalarında dronelar ile kargo teslimatı bile başlamış durumda. Tabii insansız hava araçlarının sayısında yaşanan artış, sadece bu araçlara yönelik bazı uygulamaları da beraberinde getiriyor.

İşte bu uygulamalardan birisine de Birleşik Krallık’ta imza atıldı. Birleşik Krallık, dünyanın en uzun ‘süper otoyolu’ olacak insansız hava araçları otoyolunun kurulumu için ilk yeşil ışığı yaktı. Otoyolun uzunluğu 164 mil (263 kilometre) olarak paylaşıldı.

Otoyolun kurulacağı alan:

İnsansız hava araçlarına özel süper otoyol, 273 milyon İngiliz Sterlin değerindeki finansman kapsamında yapılacak. Otoyol, İngiltere’nin güney ve batısında yer alan Southampton şehri ve Londra’nın batısındaki Bentwaters hava üssünden başlayarak Coventry şehrine kadar uzayacak. Otoyol ağı, ‘Project Skyway’ ismini taşıyacak.

Peki bu otoyol neden yapılıyor?

İngiltere’de dronelar ve insansız hava araçları, bir insan pilot olmadığı sürece özel koşullar dışında uçurulamıyor. Skyway ise insansız hava aracı üreticilerinin pilotsuz araçları için bir rehber ve iletişim sistemine bağlanmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu sayede dronelar, tek bir sisteme bağlı olacak ve güvenli bir şekilde havada birbirleriyle iletişim halinde bir noktadan diğer noktaya gidebilecek.

Droneların sistemden faydalanmaları içinse ekstra bir donanıma sahip olmaları gerekmeyecek. Bunun yerine Altitude Angel isimli bir kuruluş, yeryüzüne 29 adet ‘Arrow Towers’ isimli sistem yerleştirecek. Bununla birlikte mevcut baz istasyonları gibi yapılar da sistem bünyesinde kullanılacak.

Otoyol, en nihayetinde dronelar ile ürün teslimatı gerçekleştirmesini ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.