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Dünyanın İlk "Katlanamayan Katlanabilir Telefonu" Geliyor (Şaka Değil Gerçek)

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Oppo ezber bozan bir konsept tasarım üzerinde çalışıyor ve bu tasarım, dünyanın ilk katlanamayan katlanabilir telefonunu hayata geçirebilir.

Dünyanın İlk "Katlanamayan Katlanabilir Telefonu" Geliyor (Şaka Değil Gerçek)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefon pazarında ekran oranları yıllardır giderek uzayıp daralırken, Oppo ezber bozan yeni bir form faktörü üzerinde çalışıyor.

Sektör kaynaklarından gelen son raporlar, Çinli üreticinin katlanabilir mekanizmalara ihtiyaç duymayan ancak katlanabilir cihazların geniş ekran avantajını sunan "geniş gövdeli" yepyeni bir telefon konsepti geliştirdiğini ortaya çıkardı.

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Dünyanın İlk "Katlanamayan Katlanabilir Telefonu" Geliyor (Şaka Değil Gerçek)
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Oppo'dan ilginç tasarım

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Günümüz akıllı telefonları uzun yıllardır dikey odaklı ve dar bir tasarım çizgisinde ilerliyor. TikTok ve Instagram Reels gibi platformların dikey videoyu popülerleştirmesi bu trendi desteklese de geleneksel yatay içerikler, oyunlar ve çoklu görevler için bu ekranlar dar bir alan sunuyor. Samsung'un son nesil katlanabilir modelleriyle geniş ekran formatına daha çok odaklanması, sektördeki tasarım anlayışını yeniden şekillendirmeye başladı.

Oppo ise katlanabilir cihazların en büyük sorunu olan siyah bant alanlarını ve hassas menteşe yapılarını ortadan kaldıracak farklı bir çözüm arayışında. Sızdırılan bilgilere göre şirket âdeta bir küçük bir tablet formuna sahip, dikey darlığı olmayan geniş bir telefon tasarlıyor.

Menteşe ve katlanma izi yok

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Sızıntılara göre Oppo, 2027 yılının ilk yarısında tanıtılmak üzere 6.3 ile 6.4 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü LTPO bir ekran üzerinde çalışıyor. Bu cihazı benzersiz kılan şey ise dikey olarak uzun olmak yerine, doğrudan enlemesine geniş bir yapıda tasarlanmış olması. Ekranın dört bir yanında ultra ince ve simetrik çerçevelerin yer alacağı öne sürülüyor.

Bu tasarım fikri temel olarak oldukça basit. Kitap formundaki katlanabilir telefonların sunduğu tüm geniş ekran avantajlarını sağlamak ancak bunu karmaşık ve kırılgan bir menteşe mekanizması kullanmadan başarmak. Böylece kullanıcılar, ekranın ortasında herhangi bir katlanma izi olmadan tıpkı bir küçük bir tablet gibi geniş bir kullanım alanına sahip olabiliyor.

Oppo bu fikri hayata geçirir mi bilinmez ama şimdiden tasarımı ve ürün adından fazlasıyla söz ettirmiş durumda.

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Akıllı Telefon Telefon Oppo Katlanabilir Telefon

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