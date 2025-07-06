Yapay zekâ araçları artık birçok soruya yanıt verirken bağlantılar da sunuyor, ancak bu linklerin ne kadar güvenli olduğu tartışma konusu. Yapay zekâ araçlarının verdiği linklerin her üçünden biri aslında markalara ait değil. Bazıları sahte, bazıları ise alakasız sitelere yönlendiriyor. Yayımlanan rapora göre, yapay zekâların oluşturduğu bağlantıların sadece %66’sı gerçekten doğru ve güvenli.

Yapay zekâdan bir link geldiğinde doğrudan tıklamadan önce bir kez daha düşünmekte fayda var. Çünkü son bulgular, büyük dil modellerinin verdiği bazı site adreslerinin aslında o markalara ait olmadığını gösteriyor. Yapılan bu yanlış yönlendirmeler ise kullanıcıları fark etmeden sahte sitelere ve oltalama tuzaklarına çekebiliyor.

Netcraft’ın yayınladığı yeni bir rapora göre, ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının verdiği site linklerinin üçte biri aslında markalara ait değil. Bu linklerin büyük kısmı ya boşta duran ya da hiç aktif olmayan alan adlarına çıkıyor. Hatta bazıları alakasız ama gerçek sitelere bile yönlendirebiliyor. Yani her üç linkten sadece ikisi gerçekten doğru ve güvenilir adreslere götürüyor.

Her üç linkten biri sahte: yapay zekâdan gelen linklere dikkat

Yayımlanan verilere göre, yapay zekâ araçlarının sağladığı URL’lerin yalnızca %66’sı markalara ait doğru ve güvenli bağlantılardan oluşuyor. Rapor ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının verdiği URL’lerin %34’ünün markalara ait olmadığını ortaya koydu. Bu URL’lerin %29’u henüz kimse tarafından alınmamış ya da aktif olmayan alan adlarına, %5’i ise ilgisiz ancak gerçek sitelere yönlendirme yapıyor. Sadece %66’sı doğru ve güvenli bağlantılar sunuyor.

Rapora göre bu hatalar, kullanıcıların karmaşık ya da teknik sorular sormasına bile gerek kalmadan ortaya çıkabiliyor. Sadece “X markasının giriş sayfası nedir?” gibi basit bir soruyla bile yapay zekâ yanlış bir link verebiliyor. Bu da, kötü niyetli kişilerin boşta olan alan adlarını fark edip zararlı sitelere dönüştürmesi için ciddi bir fırsat yaratıyor.

Yapay zekânın oluşturduğu linkler bazen yalnızca öneri olarak kalmıyor; bazı geliştiriciler bu bağlantıları doğrudan projelerine ekliyor. Rapora göre, en az beş geliştirici hatalı linkleri fark etmeden kendi kodlarında kullanmış. Bu da zararlı içeriklerin yazılımlara sızmasına kapı aralayabiliyor. Uzmanlar, özellikle URL içeren yanıtları doğrudan tıklamak yerine, site adresini tarayıcıya elle yazarak girmenin daha güvenli olduğunu hatırlatıyor.