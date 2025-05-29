Dyson, CF1 Cool ismini verdiği masaüstü vantilatörünü tanıttı. Soğutma odaklı olarak gelen bu cihaz, şirketin ikonik fansız tasarımını bünyesinde barındırıyor.

Akıllı ev aletleri deyince hiç şüphesiz herkesin aklına gelen ilk markalardan olan Dyson, şimdi de yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, yıllar öncesinin ikonik pervanesiz masaüstü vantilatör tasarımını yeni Dyson Cool CF1 ile resmen geri getirdi. Cihaz, herkesin evinde isteyeceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Dyson Cool CF1’in şirketin genel tasarım diline uygun minimalist ve şık bir görünümle geldiğini görebiliyoruz. Fansız tasarımı da onun bilim kurgu filmerinden fırlamış gibi görünen bir ürün olmasını sağlıyor. Cool CF1, teknik anlamda da gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip.

Karşınızda Dyson Cool CF1

Cool CF1 modeli için pervanesi olmayan masaüstü bir fan diyebiliriz. Kullanıcıların özellikle yaz aylarının geldiği şu dönemde serinlemesine çok yardımcı olacak bu model, kompakt tasarımla gelirken 370 litre hava akışı sağlayabiliyor. Vantilatörün toplamda 10’a kadar çıkan seviyesi var.

En dikkat çekici yanlarından biri ise güçlü olmasına rağmen sessiz bir şekilde çalışabilmesi. Öyle ki şirket, Cool CF1’in pervanesiz tasarımının da yardımıyla neredeyse hiç ses çıkarmadığını söylüyor. Ayrıca gürültüyü azaltmanın yanı sıra çok verimli olduğunu da ekliyor. En yüksek seviyede bile sadece 30 watt’lık güç tüketimine sahipmiş.

Teknoloji devi, Cool CF1’e bir LCD ekran eklemiş. Bu ekran, kullanıcılara cihazla ilgili önemli bilgileri gösterecek. Ayrıca uyurken bu ekranın ışığından rahatsız olma ihtimaline karşı ekranı karartan ve fan hızını ona göre ayarlayan bir gece modu bile var. İçinde fırçasız DC motor olduğunu ekleyelim. Ayrıca küçük, kişisel bir cihaz olduğu için ısıtma gibi özelliklerden mahrum. Ayrıca hava temizleme de yok. Sadece soğutma odaklı bir cihaz.

Dyson Cool CF1 modeli Birleşik Krallık’ta resmen tanıtıldı. Cihazın 249,99 sterlin (13.141 TL) olarak açıklandı. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği, gelirse de bunun ne zaman olacağı konusunda maalesef bir bilgi bulunmuyor.