Bazı Oyunlardaki Easy Anti Cheat Nedir, Ne İşe Yarar?

Özellikle çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda karşımıza çıkan ve bütün oyun zevkimizi bozan hilelere karşı geliştirilmiş bir araç olan Easy Anti Cheat, oyun deneyimizi hilelerden temizlemeyi hedefler. Gelin Easy Anti Cheat nedir, ne işe yarar yakından bakalım ve bu araç hakkında bilmeniz gereken tüm önemli detayları görelim.

Oyun dünyası, son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim gösterdi ve kendi profesyonellerini doğurdu. Elbette bu profesyonellerin arasında ister istemez bazı hileciler de ortaya çıktı. Özellikle çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda karşımıza çıkan hileler, bütün oyun zevkimizi bozarlar. İşte bu noktada devreye, hileler henüz yapılmadan engellemeyi hedefleyen Easy Anti Cheat aracı çıkıyor.

Easy Anti Cheat, pek çok farklı oyun tarafından desteklenen bir hile önleme yazılımıdır. Genel olarak yüklediğiniz oyunla birlikte gelen ve oyunla birlikte çalışmaya başlayan Easy Anti Cheat, oyuncuların dosyalarını tarar ve olası hileleri daha yapılmadan önleyerek diğer oyuncuların oyun keyfini bozmadan sorunu çözer. Gelin Easy Anti Cheat nedir, ne işe yarar yakından bakalım ve bu araç hakkında bilmeniz gereken tüm önemli detayları görelim.

Easy Anti Cheat nedir?

Popüler oyun firması Epic Games tarafından geliştirilen ve desteklenen Easy Anti Cheat, oyunlarda hile yapılmasını önlemeyi hedefleyen bir yazılımdır. Easy Anti Cheat genel olarak yüklediğiniz oyunla birlikte gelir, onunla birlikte çalışır, çalışma sırasında dosyaları tarar ve hile oluşturabilecek çakışan dosyaları tespit ederek henüz yapılmadan engeller.

Easy Anti Cheat ne işe yarar?

Easy Anti Cheat, hile yapan oyuncuyu tespit etmek ve bildirmek gibi bir göreve sahip değildir. Easy Anti Cheat yalnızca oyun çalıştığı sırada genel bir dosya taraması yapar ve hileye neden olabilecek çakışan dosyaları tespit ederek o kişinin oyunu çalıştırmasını durdurur. Yani bir oyuncu, oyunla birlikte hile yapacağı dosyaları da çalıştırdığı anda oyun dışı kalır.

Easy Anti Cheat nasıl çalışır?

Epic Games tarafından Easy Anti Cheat aracının nasıl çalıştığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına rağmen Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda oyunu çalıştırdığınız zaman Görev Yöneticisi sayfası üzerinden EasyAntiCheat Launcher olarak listelenen bir uygulamanın çalıştığını görebilirsiniz.

Oyunla birlikte yüklediğiniz ve oyunla birlikte çalışmaya başlayan Easy Anti Cheat, oyunla etkileşime giren diğer dosyaları denetler. Sıra dışı bir durum gördüğü ve hileye neden olabilecek çakışan dosyalar çalıştığı zaman oyunu durdurur. Böylece oyun dosyaları üzerinden hileye neden olabilecek herhangi bir yapılandırma gerçekleştirilmesini önler.

Easy Anti Cheat kaldırılabilir mi?

Easy Anti Cheat aracını elle kurmanız gerekmez çünkü oyunla birlikte gelir. Kaldırma ise biraz zor olsa da mümkün. Program Files (x86) klasöründeki EasyAntiCheat dosyasını tıpkı bir yükleme dosyası gibi çalıştırdığınız zaman karşınıza çıkan seçenekler üzerinden Easy Anti Cheat aracını tamamen kaldırmayı seçebilirsiniz.

Easy Anti Cheat aracını kaldırdığınız zaman oyunu çalıştırmaya devam etmeniz mümkün. Ancak Görev Yöneticisi sayfası üzerinden Easy Anti Cheat aracını durduğunuz zaman oyun da onunla birlikte duracak ve çalışmayacaktır. Sistem kaynaklarını tüketmeyen, performans sorunu yaratmayan ve güvenli bir uygulama olduğu için Easy Anti Cheat aracını kaldırmanıza gerek yok.

Easy Anti Cheat kurulu değil hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Easy Anti Cheat bağlantısını kontrol edin.

Easy Anti Cheat bağlantısını kontrol edin. Yöntem #2: İşletim sisteminizi güncelleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin. Yöntem #3: Oyunu güncelleyin.

Oyunu güncelleyin. Yöntem #4: Diğer programların çalışmasını durdurun.

Diğer programların çalışmasını durdurun. Yöntem #5: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Yöntem #1: Easy Anti Cheat bağlantısını kontrol edin:

Easy Anti Cheat kurulu değil hatasının nedeni internet bağlantınızın olmaması ya da Easy Anti Cheat İçerik Dağıtım Ağı’na ulaşamamanız olabilir. Buradaki ya da buradaki bağlantı üzerinden Easy Anti Cheat bağlantınızı kontrol edin. Bağlantının başarılı olduğunu gösteren bir yazı görüyorsanız sorun bağlantı kaynaklı değildir.

Yöntem #2: İşletim sisteminizi güncelleyin:

Easy Anti Cheat; Windows ve MacOS ve Linux işletim sistemlerini destekler. Eğer Easy Anti Cheat kurulu değil hatası alıyorsanız uygulamayı kullanmakta olduğunuz işletim sistemi güncel olmayabilir. Güncel olmayan bir işletim sistemi pek çok sorun gibi Easy Anti Cheat kurulu değil hatasına da neden olabilir. İşletim sisteminizi güncelleyin ve yeniden deneyin.

Yöntem #3: Oyunu güncelleyin:

İşletim sisteminizin güncel olmaması gibi Easy Anti Cheat ile birlikte çalışan oyununuzun güncel olmaması da Easy Anti Cheat kurulu değil hatasına neden olabilir. Oyun platformu üzerinden ya da oyunun üreticisinin resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Yöntem #4: Diğer programların çalışmasını durdurun:

Bilgisayarınızda çalışmakta olan farklı bir yazılım ya da oyun Easy Anti Cheat uygulamasının çalışmasına müdahale ediyor olabilir. Görev Yönetici sayfası üzerinden Easy Anti Cheat ve onunla birlikte çalışan oyun dışındaki tüm programları durdurarak Easy Anti Cheat kurulu değil hatasının devam edip etmediğini kontrol edin.

Yöntem #5: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Bilgisayarınızı virüs ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyan antivirüs yazılımları bazen Easy Anti Cheat gibi uygulamaların çalışmasını durdurarak Easy Anti Cheat kurulu değil hatasına neden olabilirler. Hatanın çözülüp çözülmeyeceğini kontrol etmek için antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın ya da Easy Anti Cheat için özel bir izin verin. Hata çözüldüyse alternatif bir antivirüs yazılımı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Easy Anti Cheat destekleyen oyunlar:

7 Days to Die

Absolver

Albion Online

Apex Legends

ArcheAge

Audition

Audition Next Level

Battalion 1944

Battlefield 2042

Battlefleet Gothic: Armada 2

Beyond the Wire

Black Clover: Quartet Knights

Black Desert Online

Blankos: Block Party

Blazing Sails

Bleeding Edge

Bless Unleashed

Block N Load

Cabal Online

Caliber Ru

Captain Tsubasa

CardLife

Chivalry 2

CityBattle | Virtual Earth

CODE 2040

Combat Arms

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Crucible

Darkfall: Rise of Agon

Darwin Project

Dauntless

Dead by Daylight

Deadside

Dekaron Online TH

Dirty Bomb

Dragon Ball Fighter Z

Dragon Ball Xenoverse 2

Dreadnought

Due Process

Dying Light: Bad Blood

Empyrion

Enlisted

Fall Guys: Ultimate Knockout

Far Cry 5

Fear the Wolves

Flyff Online

For Honor

Fortnite Battle Royale

Fractured Lands

Friday the 13th

Gears 5

H-Hour: World Elite

Halo: The Master Chief Collection

Heat

Hell Let Loose

Hide & Hold Out

Hood: Outlaws & Legends

Hunt: Showdown

Hurtworld

Insurgency: Sandstorm

Intershelter

Intruder

iRacing

Ironsight

Jump Force

Kingdom Under Fire 2

Kritika Online SEA

Last Chaos TH

Last Oasis

Last Year

Lemnis Gate

Lost Ark

Lost Saga Online

M.A.R.S.

Memories of Mars

Miscreated

Monstrum 2

MU Legend PH

Mu Online PH

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

New GUNDAM Breaker

New World

Next Day

Nine to Five

One Punch Man

Onward VR

Outriders

Overstep

Paladins

Pandemic Express

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Post Scriptum

Predator: Hunting Grounds

Qanga

Quantum League

Ragnarok

Rappelz Online

Realm Royale

Rec Room

Reign of Kings

Rend

RF Online

Rising Storm 2: Vietnam

Robocraft

Rocket Arena

Rogue Company

Rust

S4 League

Sabotaj TR

SCUM

Sector's Edge

Shadow Arena

Shaiya PH

Smite

Sniper Ghost Warrior Contracts

Space Junkies

Special Force 2 - PlayPark PH

Spellbreak

Squad

Star Wars: Squadrons

Super Dragon Ball Heroes: World Mission

Sword Art Online Alicization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Tactic Force

Tales Runner

The Culling

The Cycle

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands

Tom Clancy's The Division 2

Trials Rising

War Rock

War Thunder

Warface

Warhammer 40,000: Eternal Crusade

Warhammer: Vermintide 2

Watch Dogs 2

Will To Live Online

Wolf Team

WolfTeam Turkey

World War 3

Worms Rumble

XERA: Survival

Yulgang TH

Oyunlarda karşımıza çıkan hileleri önlemeyi amaçlayan Easy Anti Cheat nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu yazılım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Easy Anti Cheat hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.