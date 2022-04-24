Bazı Oyunlardaki Easy Anti Cheat Nedir, Ne İşe Yarar?

Oyun dünyası, son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişim gösterdi ve kendi profesyonellerini doğurdu. Elbette bu profesyonellerin arasında ister istemez bazı hileciler de ortaya çıktı. Özellikle çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda karşımıza çıkan hileler, bütün oyun zevkimizi bozarlar. İşte bu noktada devreye, hileler henüz yapılmadan engellemeyi hedefleyen Easy Anti Cheat aracı çıkıyor.
Easy Anti Cheat, pek çok farklı oyun tarafından desteklenen bir hile önleme yazılımıdır. Genel olarak yüklediğiniz oyunla birlikte gelen ve oyunla birlikte çalışmaya başlayan Easy Anti Cheat, oyuncuların dosyalarını tarar ve olası hileleri daha yapılmadan önleyerek diğer oyuncuların oyun keyfini bozmadan sorunu çözer. Gelin Easy Anti Cheat nedir, ne işe yarar yakından bakalım ve bu araç hakkında bilmeniz gereken tüm önemli detayları görelim.
Easy Anti Cheat nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, kaldırılabilir mi?
Easy Anti Cheat nedir?
Popüler oyun firması Epic Games tarafından geliştirilen ve desteklenen Easy Anti Cheat, oyunlarda hile yapılmasını önlemeyi hedefleyen bir yazılımdır. Easy Anti Cheat genel olarak yüklediğiniz oyunla birlikte gelir, onunla birlikte çalışır, çalışma sırasında dosyaları tarar ve hile oluşturabilecek çakışan dosyaları tespit ederek henüz yapılmadan engeller.
Easy Anti Cheat ne işe yarar?
Easy Anti Cheat, hile yapan oyuncuyu tespit etmek ve bildirmek gibi bir göreve sahip değildir. Easy Anti Cheat yalnızca oyun çalıştığı sırada genel bir dosya taraması yapar ve hileye neden olabilecek çakışan dosyaları tespit ederek o kişinin oyunu çalıştırmasını durdurur. Yani bir oyuncu, oyunla birlikte hile yapacağı dosyaları da çalıştırdığı anda oyun dışı kalır.
Easy Anti Cheat nasıl çalışır?
Epic Games tarafından Easy Anti Cheat aracının nasıl çalıştığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına rağmen Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda oyunu çalıştırdığınız zaman Görev Yöneticisi sayfası üzerinden EasyAntiCheat Launcher olarak listelenen bir uygulamanın çalıştığını görebilirsiniz.
Oyunla birlikte yüklediğiniz ve oyunla birlikte çalışmaya başlayan Easy Anti Cheat, oyunla etkileşime giren diğer dosyaları denetler. Sıra dışı bir durum gördüğü ve hileye neden olabilecek çakışan dosyalar çalıştığı zaman oyunu durdurur. Böylece oyun dosyaları üzerinden hileye neden olabilecek herhangi bir yapılandırma gerçekleştirilmesini önler.
Easy Anti Cheat kaldırılabilir mi?
Easy Anti Cheat aracını elle kurmanız gerekmez çünkü oyunla birlikte gelir. Kaldırma ise biraz zor olsa da mümkün. Program Files (x86) klasöründeki EasyAntiCheat dosyasını tıpkı bir yükleme dosyası gibi çalıştırdığınız zaman karşınıza çıkan seçenekler üzerinden Easy Anti Cheat aracını tamamen kaldırmayı seçebilirsiniz.
Easy Anti Cheat aracını kaldırdığınız zaman oyunu çalıştırmaya devam etmeniz mümkün. Ancak Görev Yöneticisi sayfası üzerinden Easy Anti Cheat aracını durduğunuz zaman oyun da onunla birlikte duracak ve çalışmayacaktır. Sistem kaynaklarını tüketmeyen, performans sorunu yaratmayan ve güvenli bir uygulama olduğu için Easy Anti Cheat aracını kaldırmanıza gerek yok.
Easy Anti Cheat kurulu değil hatası nasıl çözülür?
- Yöntem #1: Easy Anti Cheat bağlantısını kontrol edin.
- Yöntem #2: İşletim sisteminizi güncelleyin.
- Yöntem #3: Oyunu güncelleyin.
- Yöntem #4: Diğer programların çalışmasını durdurun.
- Yöntem #5: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.
Yöntem #1: Easy Anti Cheat bağlantısını kontrol edin:
Easy Anti Cheat kurulu değil hatasının nedeni internet bağlantınızın olmaması ya da Easy Anti Cheat İçerik Dağıtım Ağı’na ulaşamamanız olabilir. Buradaki ya da buradaki bağlantı üzerinden Easy Anti Cheat bağlantınızı kontrol edin. Bağlantının başarılı olduğunu gösteren bir yazı görüyorsanız sorun bağlantı kaynaklı değildir.
Yöntem #2: İşletim sisteminizi güncelleyin:
Easy Anti Cheat; Windows ve MacOS ve Linux işletim sistemlerini destekler. Eğer Easy Anti Cheat kurulu değil hatası alıyorsanız uygulamayı kullanmakta olduğunuz işletim sistemi güncel olmayabilir. Güncel olmayan bir işletim sistemi pek çok sorun gibi Easy Anti Cheat kurulu değil hatasına da neden olabilir. İşletim sisteminizi güncelleyin ve yeniden deneyin.
Yöntem #3: Oyunu güncelleyin:
İşletim sisteminizin güncel olmaması gibi Easy Anti Cheat ile birlikte çalışan oyununuzun güncel olmaması da Easy Anti Cheat kurulu değil hatasına neden olabilir. Oyun platformu üzerinden ya da oyunun üreticisinin resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
Yöntem #4: Diğer programların çalışmasını durdurun:
Bilgisayarınızda çalışmakta olan farklı bir yazılım ya da oyun Easy Anti Cheat uygulamasının çalışmasına müdahale ediyor olabilir. Görev Yönetici sayfası üzerinden Easy Anti Cheat ve onunla birlikte çalışan oyun dışındaki tüm programları durdurarak Easy Anti Cheat kurulu değil hatasının devam edip etmediğini kontrol edin.
Yöntem #5: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:
Bilgisayarınızı virüs ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyan antivirüs yazılımları bazen Easy Anti Cheat gibi uygulamaların çalışmasını durdurarak Easy Anti Cheat kurulu değil hatasına neden olabilirler. Hatanın çözülüp çözülmeyeceğini kontrol etmek için antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın ya da Easy Anti Cheat için özel bir izin verin. Hata çözüldüyse alternatif bir antivirüs yazılımı kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Easy Anti Cheat destekleyen oyunlar:
- 7 Days to Die
- Absolver
- Albion Online
- Apex Legends
- ArcheAge
- Audition
- Audition Next Level
- Battalion 1944
- Battlefield 2042
- Battlefleet Gothic: Armada 2
- Beyond the Wire
- Black Clover: Quartet Knights
- Black Desert Online
- Blankos: Block Party
- Blazing Sails
- Bleeding Edge
- Bless Unleashed
- Block N Load
- Cabal Online
- Caliber Ru
- Captain Tsubasa
- CardLife
- Chivalry 2
- CityBattle | Virtual Earth
- CODE 2040
- Combat Arms
- Crossout
- CRSED: F.O.A.D.
- Crucible
- Darkfall: Rise of Agon
- Darwin Project
- Dauntless
- Dead by Daylight
- Deadside
- Dekaron Online TH
- Dirty Bomb
- Dragon Ball Fighter Z
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Dreadnought
- Due Process
- Dying Light: Bad Blood
- Empyrion
- Enlisted
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Far Cry 5
- Fear the Wolves
- Flyff Online
- For Honor
- Fortnite Battle Royale
- Fractured Lands
- Friday the 13th
- Gears 5
- H-Hour: World Elite
- Halo: The Master Chief Collection
- Heat
- Hell Let Loose
- Hide & Hold Out
- Hood: Outlaws & Legends
- Hunt: Showdown
- Hurtworld
- Insurgency: Sandstorm
- Intershelter
- Intruder
- iRacing
- Ironsight
- Jump Force
- Kingdom Under Fire 2
- Kritika Online SEA
- Last Chaos TH
- Last Oasis
- Last Year
- Lemnis Gate
- Lost Ark
- Lost Saga Online
- M.A.R.S.
- Memories of Mars
- Miscreated
- Monstrum 2
- MU Legend PH
- Mu Online PH
- Naruto To Boruto: Shinobi Striker
- New GUNDAM Breaker
- New World
- Next Day
- Nine to Five
- One Punch Man
- Onward VR
- Outriders
- Overstep
- Paladins
- Pandemic Express
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
- Post Scriptum
- Predator: Hunting Grounds
- Qanga
- Quantum League
- Ragnarok
- Rappelz Online
- Realm Royale
- Rec Room
- Reign of Kings
- Rend
- RF Online
- Rising Storm 2: Vietnam
- Robocraft
- Rocket Arena
- Rogue Company
- Rust
- S4 League
- Sabotaj TR
- SCUM
- Sector's Edge
- Shadow Arena
- Shaiya PH
- Smite
- Sniper Ghost Warrior Contracts
- Space Junkies
- Special Force 2 - PlayPark PH
- Spellbreak
- Squad
- Star Wars: Squadrons
- Super Dragon Ball Heroes: World Mission
- Sword Art Online Alicization Lycoris
- Sword Art Online: Fatal Bullet
- Tactic Force
- Tales Runner
- The Culling
- The Cycle
- Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
- Tom Clancy's The Division 2
- Trials Rising
- War Rock
- War Thunder
- Warface
- Warhammer 40,000: Eternal Crusade
- Warhammer: Vermintide 2
- Watch Dogs 2
- Will To Live Online
- Wolf Team
- WolfTeam Turkey
- World War 3
- Worms Rumble
- XERA: Survival
- Yulgang TH
Oyunlarda karşımıza çıkan hileleri önlemeyi amaçlayan Easy Anti Cheat nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu yazılım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Easy Anti Cheat hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.