FromSoftware'nin yeni oyunu Elden Ring Nightreign, 2025'te çıkacak. Yeni co-op ve battle royale deneyimi sunacak.

FromSoftware'nin yeni oyunu Elden Ring Nightreign çok yakında geliyor. PlayStation 5 oyuncuları, 10 Ocak’ta başlayacak ön testlerle oyunu erken deneyimleme şansına sahip olacak.

Elden Ring Nightreign, FromSoftware’nin zorlu savaş sistemiyle battle royale türünü birleştirecek. Oyuncular, Elden Ring’in dünyasında co-op maceralar yaşarken, karakter gelişim sisteminin battle royale formatıyla nasıl uyum sağlayacağını keşfedecekler.

Elden Ring Nightreign 2025'te çıkıyor

FromSoftware, bu oyun için Sony ile iş birliği yaparak geçmişte eleştirilen online hizmet güvenliği sorunlarını çözmeye çalışıyor.

FromSoftware, ana oyun serilerinin ardından yenilikçi projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Nightreign de bu geleneği devam ettiriyor ve stüdyonun benzersiz oyun deneyimlerini genişletiyor. Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi bağımsız projelerle tanınan stüdyo, Nightreign ile oyunculara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Miyazaki, stüdyonun şu anda birden fazla proje üzerinde çalıştığını ve bazılarını bizzat yönettiğini belirtti.

Elden Ring Nightreign, 2025’te oyuncularla buluşacak ve PlayStation 5 ön testleriyle erken erişime açılacak. Oyunseveler için ise heyecan dorukta. Nightreign ile Elden Ring evreninde yeni bir maceraya atılmayı dört gözle bekliyorlar.