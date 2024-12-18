Co-op odaklı bir deneyim sunacağı açıklanan Elden Ring Nightreign, sanılanın aksine yalnızca tek ve üç oyuncu ile oynama olanağı sunacak.

The Game Awards’da yapılan Elden Ring Nightreign duyurusunun ardından oyuna dair yeni detaylar da merak konusu hâline gelmişti. Ortaya çıkan yeni detaylara göre Elden Ring Nightreign, Fortnite ile Apex Legends gibi popüler oyunlardan bazı özellikler taşıyor.

Elden Ring Nightreign, FromSoftware’in alışılmış tarzından önemli ölçüde farklı bir deneyim sunmayı vaat ediyor ve bu doğrultuda oyunun yönetmeni Junya Ishizaki tarafından yapılan açıklama, birçok kişi için de sürpriz oldu.

Oyun yalnızca tek veya üç kişiyle oynanabilecek

IGN ile yaptığı röportajda Ishizaki, Elden Ring Nightreign’in yalnızca tek başına veya üç kişilik bir takım hâlinde oynanabileceğini doğruladı. Oyunun duyuru fragmanında iki kişi oynanabileceğine yönelik sekanslar yer alıyordu ancak bu açıklamaya göre oyunu herhangi bir arkadaşınızla oynamanız mümkün olmayacak.

Bunun yanı sıra Elden Ring Nightreign’de oynama şeklinize göre düşmanların zorluk seviyesinin de değişeceği belirtildi. Ishizaki, oyunun üç kişilik ekipler için tasarlanmasının arkasındaki nedeni, oyunculara farklı bir başarı ve tatmin duygusu sunmak olarak açıkladı.

"Bir boss’u birlikte yenmenin ya da bir haritayı birlikte fethetmenin verdiği başarı hissini korumak istedik ancak bunu yeni bir yolla sunmayı amaçladık." diyen Ishizaki, üç kişilik co-op odaklı bir deneyimin oyuncular için farklı bir dinamizm yaratacağını vurguladı.

Peki sizin Elden Ring Nightreign'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.