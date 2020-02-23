Elektrikli Otomobillere Kablosuz Şarj İstasyonları Geliyor

Otomotiv endüstrisinde son yılların en önemli trendi, bilindiği üzere elektrikli otomobiller. Bu teknolojinin yeni gelişiyor olmasından dolayı henüz dünya geneli standartlar oturtulamadı ancak kablosuz şarj istasyonları, standartları belirlemek için bir fırsat olarak görülüyor. Otomobil üreticileri, kablosuz şarj istasyonları için kritik yılın 2020 olduğunu belirtiyor.

Günümüzde kullanılan akıllı telefonların şarj cihazlarının standart olarak 5 V gerilim ile çalışması, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Herhangi bir yerdeyken yanınızda adaptör olmasa bile telefonunuzu farklı bir şarj cihazıyla şarj edebiliyorsunuz. Bunu sağlayansa akıllı telefon üreticilerinin uymakta olduğu standartlar olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonlar gibi otomobiller de hareketlilik anlamında aktif cihazlar ve elektrikli otomobillerin şarjı hareket hâlindeyken bitebilir. Bu yüzden elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaşması oldukça önemli. Bu noktada biraz önce bahsettiğimiz standartlar konusuna değinmek gerekiyor. Otomobil üreticileri, elektrikli otomobillerine koydukları bataryalarda 'hızlı şarj' teknolojisi sunmak için farklı gerilim değerlerini kullanabiliyor. Bu da Tesla bir aracı BMW şarj istasyonunda şarj edememeniz anlamına gelebiliyor.

Kablosuz şarj teknolojisi, elektrikli otomobillere standart getirebilir:

Otomobiller için geliştirilecek kablosuz şarj teknolojisi tek bir standarda sahip olursa sürücüler, tıpkı telefonlardaki kolaylıkla karşı karşıya kalabilirler. Daha önce birçok kablosuz şarj istasyonu denemesini görmüştük ancak bunlar henüz yaygınlaşacak düzeye gelmemişti. CNET'in haberine göre otomobil üreticileri, bu teknoloji için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

'Otomobilin kablosuz bir şarj cihazının üstüne park etmesiyle birlikte şarj olmaya başlaması' üzerine kurulu olan bu sistem, elektrikli otomobiller için standartları beraberinde getirmesinin yanı sıra araçları şarj etmeyi de oldukça kolaylaştıracak. Bu konuda Society of Automotive Engineers (Otomotiv Mühendisleri Derneği) isimli kuruluşun çalışmaları sürerken SAE J2954 adında bir standardın geliştirilmekte olduğu belirtiliyor.

Kablosuz şarj teknolojisinin kullanılmaya başlanması için kritik yılın 2020 olduğu düşünülüyor. Elbette bunun gerçekleşmeme ihtimali de var ancak elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, kablosuz şarj teknolojisinin de önünü açabilir. TOGG'un ürettiği yerli otomobillerin de elektrikli olduğunu düşünürsek ileride ülkemizde de kablosuz şarj istasyonları görmemiz mümkün.