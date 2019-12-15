Elektronik Sigara, Akciğer Hastalıkları Riskini Artırıyor

Günümüzde maalesef yaygın hale gelen elektronik sigaraların zararları hakkında yapılan uyarılar yetersiz kalıyor. Son olarak bu ürünlerin, akciğer hastalıklarına yakalanma riskini üçte bir oranında artırdığı kanıtlandı.

Son zamanlarda elektronik sigara üzerindeki baskıyı muhtemelen gözlerinizle görebilmişsinizdir. Yapılan birçok çalışma, elektronik sigaranın aslında normal sigaradan daha az masum olduğunu inkar ediyor ve elektronik sigarayı sağlığa zararlı olarak tanımlıyor.

İşte bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Kaliforniya Üniversitesi’nde üç yıldır süren araştırma sonucu, elektronik sigaranın birçok sağlık sorununa yol açtığını diğer birçok çalışma gibi ortaya koydu. Çalışma, elektronik sigara içmenin astım gibi akciğer hastalıkları, bronşit ve amfizeme yol açtığını gösterdi.

Akciğer hastalıklarına yakalanma riski üçte bir oranında artıyor:

Kaliforniya Üniversitesi’nde Tütün Kontrolü araştırmaları yürüten Stanton Glantz, çalışmalarında elektronik sigara içenlerin akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin üçte bir oranında arttığını gözlemlediklerini aktardı. Sonuç olarak elektronik sigaraların kendine has zararları ve normal sigaradan bağımsız etkilere sahip olduğu fikrine varıldı.

Günümüzde birçok kişi sigarayı bırakmaya çalışırken sağlığa daha az zararı olduğu söylenen elektronik sigaralardan yardım alıyor. Dolayısıyla bu iki zararlı ürünü aynı anda kullanıyor. İşte çalışmadan elde edilen bir sonuç da bu tür kullanıcıları ilgilendiriyor.

Normal sigara ve elektronik sigara aynı anda kullanıldığında risk de katlanarak artıyor:

Normal sigara ve elektronik sigarayı birlikte kullanan insanlarda daha fazla sağlık riskinin oluştuğu gözlemlendi. İki ürünü kullanan insanlar, her iki ürünün etkilerine de açık olduklarından risk faktörü katlanarak artıyor. Yani normal sigara ve elektronik sigarayı aynı anda tüketmek, yalnızca normal sigarayı tüketmekten daha tehlikeli hale geliyor.

Bu durum, elektronik sigara endüstrisi için oldukça büyük bir sorun. Çünkü bu tür ürünleri pazarlayan kişiler, ürünlerinin sigara tüketimini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyleyerek pazarlıyorlar. Eğer insanlar sigarayı bırakıp elektronik sigaraya geçmeye kalkıyorlarsa, akciğer hastalıklarını yaşama riski de artıyor.

Elektronik sigaralar hakkında daha önce de birçok haber yapmıştık. Bunlardan en günceli ve çarpıcı olanlarından birisi, elektronik sigara kullananların metal işçilerinde görülen bir hastalığa yakalanma riski taşıdıklarıyla ilgiliydi.