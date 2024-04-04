Tesla CEO'su Elon Musk, firmadaki mühendis maaşlarına zam yaptığını açıkladı. Bu zammın sebebi ise OpenAI'ın firmadan mühendis çalmaya çalışması.

Yapay zekânın gelişimi için mücadele eden firmalar, kadrolarını bu çalışmaları gerçekleştirecek mühendisler ile doldurmak için harekete geçmiş durumda. Yeterince yetişmiş mühendis olmaması da teknoloji devleri arasında bir çalışan kapma savaşı başlatırken, sahip olduğu insan kaynağını korumak isteyen Tesla da çalışanların maaşlarını yükseltti.

Konuyla ilgili olarak X üzerinden bir açıklama paylaşan Musk, "Tesla, yapay zekâ mühendislik ekibimizin performansını (ilerleme aşamalarına bağlı olarak) arttırıyor." ifadelerini kullandı. Musk ayrıca OpenAI'ın Tesla mühendislerini devasa tazminatlar ile kendisine çekmeye çalıştığını ve zaman zaman başarılı da olduğunu ifade etti.

Musk ile OpenAI arasındaki gerilim artıyor

Elon Musk, ilk aşamada OpenAI'ın gelişmesi için destek veren isimler arasında yer alıyordu ancak daha sonrasında yaşanan görüş ayrılıkları ikilinin ters düşmesine neden oldu. Şu anda Elon Musk, xAI çatısı altında da Tesla çatısı altında da yapay zekâ geliştirme ekipleri bulunduruyor.

Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada "Tesla yapay zekâ/otonomi departmanında 200'den fazla mükemmel mühendis var. Tesla'nın otonomideki ilerleme hızı gittikçe artıyor. Yapay zekâ için yaşanan yetenek savaşı, gördüğüm en çılgın savaş!" ifadesini kullandı.

Özellikle yeni gelişen alanlar için bu türden yetenek çekme savaşları sık sık yaşanır. Yapay zekâ gibi çok kısa sürede teknolojinin her alanına etki eden bir teknoloji için her firmanın birbirinden mühendis koparmaya çalışması da hiç şaşırtıcı değil.