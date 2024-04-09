Tesla hisselerinin düşüşünden sonra Elon Musk gözünü diğer yatırımlarına çevirdi. Musk, X'i güçlendirmek için platformun Twitter günlerindeki uygulamaları geri getiriyor.

Elektrikli otomobillere olan talep durulmaya başlarken Çinli üreticilerin pazara girmesi, Tesla için işleri oldukça karıştırmış gözüküyor. Son bir yılda hisseleri %10 değer kaybeden firmadaki bu düşüş, Elon Musk'ın kişisel servetini de etkilemiş durumda. Musk da bu yüzden diğer yatırımlarına odaklanmayı tercih ediyor.

Musk'ın gözdesi ise sosyal medya platformu X gibi gözüküyor. Platformu satın aldıktan sonra çok sayıda değişikliğe imza atan Musk'ın şimdi bu değişiklikleri birer ikişer geri aldığı ifade ediliyor. Öyle ki platform, neredeyse ismi dışında tamamen eski Twitter'a dönmüş durumda.

Musk, X'te köklere dönüyor

Daha önce Twitter'da trendler ekibinde proje yöneticiliği yapan Gabor Cselle, şirketin şu anki stratejisini "köklere dönmek" olarak tanımladı. Cselle, "X'i tamamen farklı bir şey olması için dramatik şekilde değiştirme ve tekerleği yeniden keşfetme işi pek olmadı, bu yüzden de köklere dönüş görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda X, çok sayıda onaylanmış takipçiye sahip olan hesapların da mavi tik almasını sağlayacak güncellemeyi duyurmuştu. Bu durum, bazı analistler tarafından "X'in yüksek profilli kullanıcıları geri getirmek için umutsuz olduğu" şeklinde yorumlanmıştı. Ayrıca Twitter'ı satın alır almaz moderasyon ve içerik kontrol ekibinin büyük kısmını işten çıkaran Elon Musk da Teksas'ta yeni moderasyon merkezi inşa ettiriyor ve ekibin tekrar genişletmeyi planlıyor.

Son dönemde Elon Musk ve X hem reklamverenlerin ambargoları hem de X'in kullanıcılarının %15'inin platformdan ayrılması nedeniyle gelirlerinin %50'sini kaybetmişti.