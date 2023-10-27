Elon Musk, X çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan sonuç, platformun 1 yıl içerisinde finans hizmetleri sağlamasıydı. Elon Musk, alışılmışın dışında bir sistemden bahsediyor.

Bir yıldan uzun süredir Elon Musk'ın kontrolünde olan mikroblog platformu X -eski adıyla Twitter- için yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Zira Elon Musk ve ekibi, geçtiğimiz gün önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan sızdırılan ses kayıtları, Elon Musk'ın X ile ilgili gelecek planlarını gözler önüne serdi.

Elon Musk'ın X ile ilgili esas hedefinin bir "süper uygulama" olduğunu zaten biliyoruz. Milyarder iş insanı, platformu WeChat benzeri bir hâle dönüştürmek için çabalıyor. Bu bağlamda; bugüne kadar zaten yapılan bazı büyük değişiklikler gördük. Ancak esas değişim şimdi başlıyor gibi görünüyor.

X, 2024'ün sonuna kadar banka gibi hizmet vermeye başlayacak!

The Verge tarafından dinlenen ses kaydına göre Elon Musk, platformun finans alanında hizmet vermesini sağlamak istiyor. Ancak bu durum alıştığımız banka sisteminden biraz farklı olacak gibi görünüyor. En azından Elon Musk, standartların dışında bir şey hayal ediyor. İş insanının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Ödeme işlemleri derken, aslında bir kişinin tüm mali hayatından bahsediyorum. Para, menkul kıymetler ya da adı her neyse. Yani bu sadece arkadaşıma 20 dolar göndermek gibi bir şey değil. Bir banka hesabına ihtiyacınız olmayacağından bahsediyorum. Bunu gelecek yılın sonuna kadar kullanıma sunmazsak aklımı kaybederim.

Elon Musk kararlı olsa da bu işler o kadar kolay değil

Elon Musk'ın yaptığı açıklama dikkat çekici. Ancak işin içine para girdiği zaman, işler biraz karışıyor. Mesela Elon Musk ve ekibinin başta ABD olmak üzere hizmet vereceği ülkelerde lisans alması gerekiyor ki Elon Musk, bunu ABD'de bile aylardır başaramadı. İşin bir de entegrasyon konusu var. Elon Musk'ın kuracağı sistemin geleneksel finans sistemine nasıl entegre olacağı, yeni sistemin nasıl bankaya duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracağı belli değil. Bu mesele, 2024 yılında gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.