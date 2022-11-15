Eminem’in Başrol Olacağı GTA Filmi Reddedilmiş

Rockstar Games'in kurucularının en yakın arkadaşlarından birisi, bir 'GTA filmi' için geçmişte bir teklif sunulduğunu paylaştı. Fakat bu teklif, şirketin kurucuları ve GTA serisinin yaratıcıları Sam ve Dan House tarafından reddedilmiş.

Bugüne kadar Uncharted, Hitman, Tekken ve Assassin’s Creed gibi oyun dünyasının pek çok popüler yapımı film dünyasına uyarlandı. Uyarlamaların sayısı sürekli artmaya devam ederken, elbette akıllarda şu soru da vardı: GTA, neden hâlâ bir film olamadı?

Bu sorunun cevabı, bugün ortaya çıktı. Üstelik cevap, doğrudan GTA’nın geliştirici şirketi Rockstar’ın kurucuları adına verildi. Paylaşılan bilgilere göre böyle bir proje halihazırda oluşturulmuş, fakat reddedilmişti.

5 milyon dolar bütçe, başrolde Eminem, yönetmen koltuğunda Tony Scott. Daha ne olsun?

GTA’nın film olma olasılığını dillendiren isim, Rockstar Games kurucuları Sam ve Dan Houser’ın yakın arkadaşı Kirk Ewing oldu. Ewing, “Bugzy Malone’s Grandest Game” adlı podcastinde film projesinin bazı detaylarını paylaştı.

Ewing tarafından paylaşılan bilgilere göre bir Hollywood’dan bir isim, GTA filmi yapmak için Ewing’i arayarak bir teklif sundu. Üstelik bu teklif, henüz GTA serisinin üçüncü oyunu olan GTA III’ün ardından, yani 2000'li yılların başında sunulmuştu.

İsmi paylaşılmayan Hollywood’daki bu kişi, filmin başrolü için dünyaca ünlü rap sanatçısı Eminem ve yönetmeni için Top Gun’ın yönetmeni Tony Scott’ı önerdi. Bu iki isim, teklifin sunulduğu 2001 yılında kendi dünyasının en tepesinde yer alıyordu. Yani film, çıksaydı sadece isimleriyle tüm dünyayı sarsacak bir film olabilirdi. Filmin bütçesi de yine o dönem için bir servet olacak değerdeydi: 5 milyon dolar.

Ama teklif reddedildi:

Ewing, gecenin dördünde kendisine aramayla gelen bu teklifi Sam’e ilettiğini paylaştı. Sam’i arayan Ewing’in aldığı cevapsa şu şekildeydi:

“İlgilenmiyorum.”

Peki film teklifi neden reddedildi?

Ewing, bu aşamada Sam ve Dan’in, GTA’nın bir oyun serisi olarak o dönemki herhangi bir filmden çok daha değerli olduğunun farkında olduğunu paylaştı. Yani Sam ve Dan, aslında filmi seri için gerçek anlamda gereksiz görüyordu.