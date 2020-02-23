Bazı arabalar vardır ki iç tasarımlarıyla meraklıları büyüler. Bu büyüleyici tasarımların en dikkat çekici ögesi belki de direksiyonlardır. Direksiyonlar özellikle spor arabalarda çok ilginç tasarımlara sahip olabilir. Biz de sizler için en ilginç direksiyon tasarımlarını derledik.

Birçoğumuzun bir spor arabaya sahip olmak üzerine küçüklük hayalleri olmuştur. Zira bu arabalar, şık ve gösterişli tasarımlarıyla sahibinin göz zevkini doyururken çevrenin de yüksek dikkatini üzerlerinde toplamak konusunda geri kalmaz. Yüksek konfor ve yüksek hız sağlayan bu özenle tasarlanmış arabaları özel yapan şey, tasarımı üstlenen kişi ya da şirketin özgün fikirleridir. Bir spor araba, şirketin tercih ettiği stile göre zarif bir sanat eseri de olabilir, gelecekten gelmiş yüksek donanımlı bir taşıt da...

Lüks spor arabaların dış tasarımı kadar iç tasarımının da özgün ve şık olması önemlidir. Ön panel tasarımı, kaplama, panelde kullanılan teknolojiler ve direksiyon gibi birçok öge, arabanın diğerlerinden ayrılmasını sağlar. Birçok spor araba üreticisi, ortaya koydukları ilginç, göz alıcı; hatta yeri geldiğinde uçuk iç tasarımlarla alıcı kitlenin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bir arabanın iç tasarımında fark yaratan en önemli özelliklerden biri direksiyon olarak bilinir. Araba direksiyonu birçok markanın birçok modelinde tutamaçları olan bir tekerlek gibi görünse de bazı markalar işi ileri götürmekten çekinmiyor. Kimi marka direksiyon tasarımı sayesinde arabasını bir süper kahraman aracına çevirirken kimisi de var olduğumuz evrenin sınırlarını aşmayarak özgün ve kullanışlı bir direksiyon elde ediyor. Biz de görünüşleriyle fark yaratan en ilginç direksiyonları sizler için derlerdik. İşte karşısında olmaktan mutluluk veren, en acayip 15 araba direksiyonu tasarımı:

Lancia Stratos

Maserati Boomerang

Pagani Huayra

Lamborghini Athon

Mazda MX 03

Kangaroo EV

Aston Martin DB7

Spyker C8 Spyder

Tesla Model 3 Roadster

Chevrolet Corvette

BMW Z22

Chevrolet Corvair Testudo

Lamborghini Urraco

Honda EV-STER

Pagani Zonda R