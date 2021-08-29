Taksi çıkması değil, pist aracı değil, motoru da değişmedi, sadece 5 milyon km'yi geçmiş olmasına rağmen hala yollara meydan okuyan bir araç var karşımızda. Söz konusu aracın sahibi 2018'de vefat edince araç, şirket bünyesine alındı. Şimdiyse, YouTube'da özel araçları gün yüzüne çıkarmasıyla tanıdığımız Hagerty kanalında karşımıza çıkıyor.

Koleksiyon değeri taşıyan araçları çoğu kişi sürmek istemez. Bu araçlar çoğunlukla garajlarda saklanır ve değeri artana kadar beklendikten sonra üzerlerinden kar edilir. Bu, dünyanın neredeyse her yerinde orijinal araç ömrünü tamamlayıncaya bu şekilde devam eder. Yani bu araçlara ulaşım aracı gözüyle değil, kâr aracı gözüyle bakılır.

Bu konudaki tartışmalar 40 yıl önce de vardı, hala da var. Kimileri araçların sürülmesi gerektiğini, amaçlarının bu olduğunu ve önemli olanın deneyimden başka bir şey olmadığını savunurken diğerleri, değerini kaybetme riskine karşı bu araçları garajından bir adım öteye bile çıkarmaz. Bu haberimizin konusu olan Volvo P1800’ün sahibi Irv Gordon, aracıyla yaptığı mesafeyle söz konusu tartışmada koyu bir şekilde ‘deneyim’ tarafını tuttuğunu belli ediyor.

5 milyon km’den fazla mesafe gitmiş olan Volvo P1800:

Söz konusu P1800, 1966 model bir araç. O zamandan beri aracını severek kullanan Gordon, 2013 yılında 4,8 milyon km mesafe gitmiş. Bilgilere göre sahibi 2018’de vefat eden araç, bu zamanlarda 5 milyon km’yi devirmiş durumdaydı. 5 milyon km mesafe gitmiş olmasına rağmen araç tamamen orijinal parçalarıyla karşımızda bulunuyor. Burada değişen tek şey, motorun birkaç parçası. Onun dışında ilk günkü motor hala üzerinde durmakta.

“Araç şimdi nerede? Satıldı mı?” diye soracak olursanız, aracın şu an Volvo bünyesinde tutulduğu belirtiliyor.

Volvo P1800’den çok kısa bahsetmemiz gerekirse, 12 yıllık geliştirilme sürecinin ardından 1961 yılında çıkışını yapan bu model, daha düz ve kare tasarımlı/köşeli araçlar üreten Volvo için bir istisna olmuştu. Artık bugünler için oldukça yavaş kalıyor olsa da P1800 geçmiş zamanlarda o kadar popülerdi ki James Bond’u canlandırmış olan Roger Moore bile The Saint filminde kullanıp beğendikten sonra bunlardan bir tane almıştı.