Avrupa'da en çok otomobil satan ülkeler belli oldu. Türkiye, toplam otomobil satışında üst sıralarda yer alsa da kişi başına otomobil satışı söz konusu olduğunda durum içler acısı.

Otomobil sektörü, zaman zaman fiyatları zaman zamansa satış adetleriyle gündemi düzenli olarak meşgul ediyor. 2023 yılı, otomobil fiyatlarına gelen zamlarla da satış adetleriyle de rekorların kırıldığı bir yıl olmuştu. 2024 ise nispeten daha sakin geçiyor. Peki Türkiye'deki otomobil satışları, Avrupa ile kıyasladığımızda ne durumda?

EBS Danışmanlık tarafından derlenen verileri paylaşan otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, yılın ilk 10 ayında 750 bin otomobil satılan Türkiye'nin toplam otomobil satışında Avrupa'da 6. sırada yer aldığını aktardı. Ayrıca Türkiye, toplam elektrikli otomobil satış adedinde de Avrupa'da 9. sırada yer alıyor. Peki çalkantılı bir ekonomik durumda olduğu söylenen Türkiye, otomobil satışında nasıl Avrupa'da 6. sırada yer alabiliyor?

Türkiye, nasıl Avrupa'nın en çok otomobil satılan ülkelerinden biri oldu?

Aslına bakacak olursak bu sorunun çok tahmin edilebilir bir cevabı bulunuyor: Nüfus. Türkiye, Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Bu nedenle de toplam otomobil satış adedi, Norveç, İsviçre, Hollanda gibi refah düzeyi daha yüksek olan ülkelerin misliyle üzerinde. Aşağıda paylaşmış olduğumuz tablo, bu durumu çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Avrupa'da en çok otomobil satılan 3. 4. 5. 6. ve 7. ülkelerin 1000 kişi başına otomobil satış adetleri

Otomobil Satış Adedi 1.000 Kişi Başına Otomobil Satış Adedi İtalya 1.329.063 22 İspanya 828.162 17,5 Türkiye 750.935 8,8 Polonya 446.728 11,8 Belçika 393.015 34,2

Gördüğünüz üzere toplam otomobil satış adedinde Türkiye ile yarışan diğer ülkeler, söz konusu kişi başına otomobil satışı söz konusu olduğunda ne yazık ki bize fark atıyorlar. Peki Türkiye'nin kişi başına otomobil satışlarında durumu nedir? Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Türkiye, kişi başına otomobil satışı sıralamasında 32 ülke arasında 29. sırada yer alıyor. Bizim altımızda kalan ülkelerse sırasıyla Letonya, Romanya ve Bulgaristan.

Avrupa'da kişi başına en az otomobil satılan ülkeler