Her ne kadar grafik kartı ve RAM gibi bileşenler bilgisayarın en önemli parçaları olarak sayılsalar da aslında bütün bu bileşenlerin çalışmasını sağlayan bileşen anakart. Hak ettiği değeri görmeyen anakartların en iyilerini sizler için sıraladık.

Her ne kadar performansta devasa farklar yaratmasa da, bilgisayarınız için en iyi anakartı seçmek, diğer parçalarınızın çalışma performansı açısından oldukça önemli. Bilgisayarınızda yapacağınız tüm işlemler için ihtiyacınız olan bileşenlere adeta ev sahipliği yapan anakart, bilgisayarların en önemli parçalarından biri. Anakart aynı zamanda depolama seçenekleriniz, kullanacağınız kasanın boyutu ve olası CPU yükseltmelerinizi de belirler.

Güç kaynağından aldığı gücü bilgisayarın diğer parçalarına ileten anakart, birçok özelliği ile bilgisayarın bel kemiği olarak görülüyor. Gelin öncelikle anakart satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğine bir göz atalım.

Anakart satın alırken en önemli faktör nedir?

Yeni donanımınızı kurarken ya da sahip olduğunuz sistemi yükseltmek istediğinizde öncelikle karar vermeniz gereken unsur işlemciniz. Intel ya da AMD işlemcilerinden hangisini tercih edeceğiniz, anakart seçiminizi de etkileyecek bir seçim. Kullanacağınız işlemciyi seçtikten sonra, işlemcinize uygun bir anakart bakmaya başlayabilirsiniz.

Anakart satın alırken dikkat etmeniz gereken bir başka unsur da anakartın boyutu. Standart bir ATX ölçekli oyun bilgisayarı topluyorsanız, hemen hemen her anakart isteklerinizi yerine getirebilir. Ancak Micro ATX ya da Mini ITX gibi daha küçük kasalar tercih edecekseniz almanız gereken anakartın boyutunun küçülmesi gerekiyor.

Ve tabii ki bilgisayar toplayacakların en çok dikkat ettiği kısım: bütçe. Her ne kadar önemli bir bileşen gibi gözükmese de, anakart bir bilgisayar için oldukça önemli. Hatta bazı anakartların fiyatları grafik kartları ile yarışıyor. Bütçenize de karar verdikten sonra aşağıdaki listeden kendinize uygun kartı bulacağınıza eminiz.

Yüksek Performans Hedefleyenler için En İyi 9 Anakart Önerisi

Gigabyte A520 Aorus Elite

ASRock A520M ITX/ac

MSI MAG B460M Mortar WiFi

MSI MAG B550M Mortar

ASRock B460 Steel Legend

Asus ROG Strix B550-E Gaming

MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi

Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero

Asus ROG Maximus XII Extreme

Listenin fiyat performans ürünü: Gigabyte A520 Aorus Elite

CPU desteği: AMD 3. ve 4. Nesil Ryzen

Soket: AM4

Boyut: ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, 128 GB'a kadar, DDR4-4733'e kadar

Listemizin en uygun fiyatlı anakartı olan A529 Aorus Elite, garantili yeni nesil Ryzen desteğine sahip bir anakart. Her ne kadar Wifi özelliği bulunmasa da, fiyatına göre oldukça başarılı bir bileşen. Orta sınıf bir anakart olan A 529 Aorus Elite, fiyatına rağmen RGB aydınlatma ile birlikte geliyor. ALC1200 codec bileşeni etrafında oluşturulmuş ses kalitesi ile Gigabyte A520 Aorus Elite göz atmaya değer bir anakart.

Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En başarılı Mini ITX anakartlarından ASRock A520M ITX/ac

CPU desteği: AMD 3. ve 4. Nesil

Soket: AM4

Boyut: Mini ITX

Bellek desteği: 2x DIMM, 64 GB'a kadar, DDR4-4600'e kadar

Ryzen 5000 desteği de bulunan ASRock A520M ITX/ac, nispeten uygun fiyatına göre birçok özelliğe sahip. Kendi klasmanındaki anakartlarda bulunmayan birden çok özelliği bulunan ASRock A520M ITX/ac, Wifi desteğine de sahip. Her ne kadar fiyatı ve boyutu nedeniyle sınırlı işlev gösterse de kısıtlı bütçeler için en iyi seçeneklerden biri ASRock A520M. Fiyat performans anakartlarının çoğunluğunun bir sorunu olan ses kalitesi ne yazık ki ASRock A520M’de de mevcut. Ancak bu sorun oyun oynarken değil de daha çok müzik dinlerken ya da film izlerken duyulur oluyor. Eğer ki toplayacağınız bilgisayarın kasası küçük ve bütçeniz de kısıtlıysa, ASRock A520M, tercih edebileceğiniz en iyi anakartlardan biri.

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Güçlü VRM’i ile: MSI MAG B460M Mortar WiFi

CPU desteği: Intel 10. Nesil

Soket: LGA 1200

Boyut: Micro ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, DDR4-2933 (i7,i9) veya DDR4-2666 (i5)'e kadar

Güçlü VRM’i, uygun fiyatı ve kaliteli ve güçlü bağlantıları ile MSI MAG B460M Mortar WiFi, listemizin ilk Intel destekli anakartı. En büyük sorunu bellek hızı sınırlaması olan MSI MAG B460M Mortar WiFi, kendi klasmanındaki çoğu anakartla kolayca rekabet edebiliyor. 2.5 LAN’a, Wi-Fi 6’ya ve yeterli G/Ç korumasına sahip bu anakart, fiyat performans anakartı isteyen Intel işlemci kullanıcıları için birebir.

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Oyun performansı için en iyi B550 anakart: MSI MAG B550M Mortar

CPU desteği: AMD 3. ve 4. Nesil Ryzen

Soket: AM4

Boyut: Micro-ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, 128 GB'a kadar, DDR4-4400'e kadar

Mükemmel bir performans ve verimliliğe sahip bu anakart, oldukça başarılı da bir BIOS’a sahip. Lüks ve gösterişten uzak durup yüksek performansa yoğunlaşan MSI MAG B550M Mortar, uygun fiyatlı yeni nesil bir Ryzen sistemi için en iyi seçeneklerden biri. MSI B550’nin oyun performansı da, şimdiye kadar test edilen B550 serisinin de üstünde. Overclock iddiası olmayan bu anakart, AMZ Zen 3 CPU’larını da destekliyor. Böylece sisteminizi yükseltmek istediğinizde, anakartınızı da değiştirmenize gerek kalmayacak.

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Orta seviyede bir anakart: ASRock B460 Steel Legend

CPU desteği: Intel 10. Nesil

Soket: LGA 1200

Boyut: ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, DDR4-2933 (i7,i9) veya DDR4-2666 (i5)'e kadar

Kaliteli VRM’i ve güçlü performansı ile öne çıkan ASRock B460 Steel Legend, orta sınıf bir anakart. Intel’in 10. nesil işlemcilerinin artan taleplerini karşılayabilen bu anakart, oldukça iyi bir donanıma sahip. Bilgisayarınızı ısıtmadan 10. nesil bir CPU çalıştırabilen ASRock B460 Steel Legend, ne yazık ki Wi-Fi desteği ile birlikte gelmiyor. Ancak yine de donanımı ve performansı ile tercih edilebilir bir anakart.

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Yapı kalitesi ile öne çıkan Asus ROG Strix B550-E Gaming

CPU desteği: AMD 3. ve 4. Nesil Ryzen

Soket: AM4

Boyut: ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, 128 GB'a kadar, DDR4-4600'e kadar

Üst düzey ağ iletişimi, kapsamlı özellikleri ve yapı kalitesi ile öne çıkan Asus ROG Strix B550-E Gaming, Asus’un Republic of Gamers serisinden beklenen tüm özelliklere sahip birinci sınıf bir anakart. Asus ROG Strix B550-E Gaming ile Wi-Fi 6 kablosuz ağın yanı sıra Intel 2.5Gb ethernete de sahip oluyorsunuz. Oyuncu bileşenlerinin en önemlilerinden görünen RGB ledleri de Asus ROG Strix B550-E Gaming’de bulabilirsiniz. Sorunsuz bir oyun performansı sunan Asus ROG Strix B550-E Gaming, kendi klasmanında en iyi anakartlardan biri.

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Rekabetçi performansı ile MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi

CPU desteği: Intel 10. Nesil

Soket: LGA 1200

Boyut: ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, 128 GB'a kadar, DDR4-4800

Nispeten yüksek fiyatına rağmen oyun performansı karşılaştırmalarında ve üretkenlik uygulamalarında CPU performansı ile biraz geride kalan MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi, overclock söz konusu olduğunda rakip tanımıyor. Kullanıcısına saf performans sunan bu anakart, aynı fiyatlı anakartlarla da rekabet halinde. Her ne kadar güç bileşenleri CPU’larını soğutacak kadar yeterli olmasa da uygun bileşenlerle MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi durdurulamaz hale gelebiliyor.

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Temiz tasarımıyla Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero

CPU desteği: AMD Ryzen 5000 Serisi / 4000 G Serisi / 3000 Serisi / 3000 G Serisi / 2000 Serisi / 2000 G Serisi

Soket: AM4

Boyut: ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, 128 GB'a kadar, DDR4-4866

Mükemmel performansı ve temiz tasarımı ile öne çıkan Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero, biraz masraflı olmasına rağmen değerinin her kuruşunu hak ediyor. Şimdiye kadar üretilmiş en iyi AM4 anakartlardan biri olan Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero, efsanevi ROG anakartlarından biri olarak yerini aldı bile.

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Comet Lake Core i9 için en iyi anakart: Asus ROG Maximus XII Extreme

CPU desteği: Intel 10. Nesil

Soket: LGA 1200

Boyut: ATX

Bellek desteği: 4x DIMM, 128 GB'a kadar, DDR4-4700

İnanılmaz bir yapı kalitesine sahip Asus ROG Maximus XII Extreme, üst düzey performansa sahip bir anakart. Listemizin en pahalı anakartı olan Asus ROG Maximus XII Extreme, en iyi ve tam özellikle Intel Comet Lake anakartını arayanlar için birebir. Test edilen en yüksek performanslı Z490 anakartlarından biri olan Asus ROG Maximus XII Extreme, yüksek hız ve lüks bir sistem isteyenlerin tercih etmesi gereken bir anakart. Asus ROG Maximus XII Extreme aynı zamanda Overclock açısından en iyi oyun anakartı olarak da kabul ediliyor.

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