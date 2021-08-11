Pac Man, Mario, Street Fighter ve daha fazlası... 80 ve 90'lı yıllarda atari salonlarında oynadığımız, bir nesle oyun kültürünü aşılayan gelmiş geçmiş en iyi arcade oyunlarına yakından bakıyoruz.

Günümüzde binlerce liraya toplanmış sistemlerde, sunduğu grafikler ve hikayelerle adeta gerçekmiş gibi hissettiren dev bütçeli video oyunları görüyoruz. Ancak tüm bu modern video oyunlarının çıkış noktası, içerinin tıklım tıklım dolu olduğu, loş ışıklı atari salonlarıydı. Öyle ki bu salonlar, bir nesle oyun kültürünü aşıladı. Günümüzdeyse arcade'in yerini bilgisayarlar ve konsollar almış durumda.

Yine de atari salonlarındaki arcade oyun makinelerinde oynadığımız Pac Man'in yarattığı o gerilim ve heyecan, Street Fighter'da kapışırkenki o hırs hâlâ birçoğumuzun aklında. Bu içeriğimizdeyse bir neslin hatıralarında yaşayan gelmiş geçmiş en iyi arcade oyunlarına göz atacağız.

Gelmiş geçmiş en iyi arcade oyunları:

Pac Man

Donkey Kong

Street Fighter

Defender

Mortal Kombat

Mario Bros.

Space Invaders

Sega Rally

Track and Field

Önüne geleni yiyen bir top: Pac Man

Tür: Labirent, zekâ

Çıkış tarihi: 1980

Geliştirici: Bandai Namco

Bandai Namco Entertainment tarafından ilk kez 1980 yılında yayınlanan Pac Man, şüphesiz gelmiş geçmiş en popüler arcade oyunlarından biri. Öyle ki seri bugün bile tarihin en uzun süredir devam eden, en çok satan ve en çok hasılat yapan video oyun serilerinden biri konumunda. Aynı zamanda Pac Man karakteri de tarihin en tanınmış video oyun maskotlarından biri olmaya devam ediyor.

Mario'nun atası: Donkey Kong

Tür: Platform, macera, bulmaca, yarış

Çıkış tarihi: 1981

Geliştirici: Nintendo

Atari konsollarının en ünlü serisi Super Mario'nun atası olarak kabul edilen Donkey Kong, 80'li yılların başında ilk çıktığında ortalığı kasıp kavuran bir arcade oyunuydu. Günümüzde bir kült haline dönüşen seri, dünya çapında yaklaşık 40 milyon adet satarak Nintendo'nun bugünlere gelmesinde önemli bir paya sahip.

"Aduket çekmek" deyiminin çıkış noktası: Street Fighter

Tür: Dövüş

Çıkış tarihi: 1987

Geliştirici: Capcom

Capcom'un ilk kez 1987 yılında piyasaya sürdüğü Street Fighter, o yıllarda geniş kitleleri peşinden sürüklemeyi başarmıştı. Her oyuncu için bulunan farklı hikayeler, 80'li yıllar için gelişmiş sayılabilecek dövüş mekanikleri, gerçekçi dövüş sesleri ve atmosfer, serinin bugün bile popülerliğini korumasını sağlıyor.

Atari'nin altın çağına adını yazdırmış bir oyun: Defender

Tür: Shoot 'em up

Çıkış tarihi: 1981

Geliştirici: Williams Electronics

80'lerin en unutulmaz arcade'lerinden biri olan Defender, atari konsolların altın çağına damga vurmayı başarmış bir oyun. Yan bakış kamera açısıyla uzaylılara karşı savaştığımız orijinal oyunun yüksek temposu, en profesyonelleri bile zorluyor; birçok kişiye adeta sinir krizleri geçirtiyordu. Şüphesiz Defender da gelmiş geçmiş en iyi arcade oyunları listesinde yer almayı hak eden yapımlardan biri.

Kan, kemik kırma ne ararsanız var: Mortal Kombat

Tür: Dövüş

Çıkış tarihi: 1992

Geliştirici: Midway Games, NetherRealm Studios

İlk kez 90'lı yılların başında piyasaya sürülen Mortal Kombat, Street Fighter'ın ardından kısa süre içerisinde dünyayı kasıp kavuran yeni dövüş oyunu olmayı başarmıştı. Oyundaki karakterlerin kendine has özel güçleri, bitirici hareketler ve vahşet dozajının yüksekliği, serinin tüm dünyada kısa sürede popülerleşmesini sağlamıştı. Öyle ki Mortal Kombat efsanesi bugün bile sinema filmleri ve yeni oyunlarla yaşamaya devam ediyor.

Tüm zamanların en popüler oyun serisi: Mario Bros.

Tür: Platfrom

Çıkış tarihi: 1983

Geliştirici: Nintendo

Nintendo tarafından ilk kez 1983 yılında piyasaya sürülen arcade türündeki Mario Bros., video oyun tarihinin en çok iz bırakan serilerinden biri. Oyunda prensesi kurtarmak için maceradan maceraya koşturttuğumuz ana karakterimiz tesisatçı Mario, bugün bile dünyanın en ünlü video oyun karakteri olarak kabul ediliyor. Ünü atari konsollarını çoktan aşan Mario serisi için hâlâ yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor.

'Uzaylı vurma oyunu': Space Invaders

Tür: Shoot 'em up

Çıkış tarihi: 1978

Geliştirici: Taito

1978 yılında Taito tarafından yayınlanan arcade oyunu Space Invaders, oyun dünyasına kattıklarıyla aslında oldukça önemli bir yapım. Bir kuşağın aklında "Uzaylı vurma oyunu" olarak kalan bu yapımda, kısaca tüm uzaylıları vurarak dünyayı ele geçirmelerini engellemeye çalışıyorduk. Oyunda süre limiti bulunmamasına karşın zorluk seviyesi giderek artıyor, bu da ortamdaki gerginliğin tavan yapmasına neden oluyordu. Space Invaders da en başarılı arcade oyunları arasında başı çekiyor.

Arkadaşlarınızla yan yana yarışabileceğiniz bir oyun: Sega Rally

Tür: Yarış

Çıkış tarihi: 1994

Geliştirici: Sega AM3

Sega'nın ilk kez 1994 yılında yayınlanan yarış oyunu Sega Rally Championship, 90'lı yıllarda arcade oyunlarının geldiği son noktayı temsil ediyordu. Oyunda ister bilgisayara karşı yarışabiliyor, isterseniz de 2 oyunculu versiyonla arkadaşlarınızla kapışabiliyordunuz. Yukarıdaki görsel de o yılları yaşayanlar için muhtemelen çok şey anlatacaktır.

Olimpiyatlar'ı evinize getiren oyun: Track and Field

Tür: Spor

Çıkış tarihi: 1983

Geliştirici: Konami

1983'te piyasaya sürülen Track and Field, arcade oyun makinelerinin ve atari konsolların en unutulmaz yapımlarından biri. Uzun yıllar boyunca popülerliğini korumayı başaran Olimpiyat temalı bu oyunda 100 metre koşu, cirit atma, uzun atlama, yüksek atlama ve çekiç atma gibi birçok farklı dalda mücadele edebiliyorduk. Olimpiyatlar'ı adeta evimize getiren oyun, çok yükseklere cirit attığınızda UFO düşmesi veya astronot gelmesi gibi birtakım fantastik olaylara da sahipti.