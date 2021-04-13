Oyun Deneyiminizi Daha İyi Bir Noktaya Getirecek 9 Gamepad

Oyuncular için geliştirilen donanımlar gün geçtikçe çeşitlenmeye başlıyor. Oyuncu mouse ve klavyeleri her ne kadar oyuncuların oyun deneyimlerini zenginleştirse de bazı oyunlar gamepad gibi ekstra konsollar gerektiriyor. İşte bu oyunları oynamanız açısından sizler için en iyi gamepadleri sıraladık.

Oyun oynarken kontrolleri klavye tuşlarına kötü bir şekilde yerleştirilmiş olan aksiyon oyunlarından yarış simülatörlerine kadar, oyuncu klavye ve mouse’unun yeterli olmayacağı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Piksellerin önemli olduğu nişangahlı oyunların aksine platform ve aksiyon oyunlarını bir gamepad ile oynamak çoğu zaman daha eğlenceli bir deneyim.

Örneğin bir dövüş oyunu sırasında, tuşlar ile ezberlediğiniz kombinasyonları gamepad’den gerçekleştirmek daha nostaljik bir his sağlayabilir. Ya da uzayda bir savaşa katıldığınızda, dönüşlerinizi gerçekleştirmek için kontrol çubuğuna basılı tutmak, mouse’unuzu masa boyunca sürüklemekten daha kolay olabilir. Her iki kontrol seçeneğinin de kendi artı ve eksileri olduğunu unutmayın. Çünkü bilirsiniz ki rekabetçi bir savaş oyununu gamepad ile oynamak neredeyse imkansız.

Oynadığınız oyunları farklı açıdan değerlendirmek ve bazısını çok daha tatmin edici bir şekilde deneyimlemek isterseniz, aşağıdaki gamepad’lere göz gezdirebilirsiniz.

Oyun deneyiminizi artıracak gamepad tavsiyeleri

Xbox Core Controller

PowerA Enhanced Kablolu Controller

Logitech F310

Sony DualSense Controller

Razer Wolverine V2

SteelSeries Stratus Duo

8Bitdo Sn30 Pro

Switch Pro Controller

Monster Pusat Pro Bluetooth Gamepad

Microsoft işletim sistemine sahip bilgisayarlar için en iyi PC gamepad’i olarak öne çıkan Xbox One’dan sonra, Xbox Core oyuncuların beğenisine sunuldu. Önceki tasarımını çok fazla değiştirmeyen Xbox, aynı düğmelere, analog çubuklarına, pil bağlantı noktasına ve aynı eşleştirme düğmesine sahip. Gamepad’in önünde sohbet paneli bağlantı noktası ve kulaklıklar için 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

Microsoft’un Xbox Core Controller ile getirdiği yenilik ise tetikleyicilere daha fazla doku eklemesi. Menü ve Görünüm düğmeleri arasına da yeni bir paylaşım düğmesi eklendi. 2020 yılında piyasaya sürülen bir cihaz olduğu için, Xbox Core Controller’ın modern bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Bluetooth bağlantısı da bu modelde mevcut. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft’un Xbox gamepadlerinin şeklinden ve hissinden çok uzaklaşmayan PowerA Enhanced, düşük maliyet ile piyasaya çıkmak için kablolu olarak üretilmiş bir gamepad. Xbox gamepadlerini PC’de kullanmak için ekstra bir bluetooth adaptöre ihtiyacımız olduğunu varsayarsak, PowerA Enhanced neredeyse Xbox gamepadlerin yarı fiyatına denk geliyor.

PowerA Enhanced, iki titreşim motoru ile kullanıcı için yeterli ağırlığı sağlıyor. Oyunlarınız için ihtiyacınız olan tüm düğmelere sahip olan gamepadin altında kısayol görevi gören iki küçük düğme de bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ağırlıklı olarak klavye ve mouse kullanan bir oyuncuysanız, Logitech F310, tercih etmeniz gereken bir gamepad. Tam bir fiyat performans ürünü olan gamepad, çift analog, tetikleyiciler, dört standart düğme ve sekiz yönlü D-Pad dahil olmak üzere ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor.

Her ne kadar uzun süreli oyun deneyimleri için mükemmel ergonomiyi sağlamasa da, Logitech F310, oldukça ekonomik bir seçenek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PlayStation 4 ile çıkan DualShock 4, harika bir gamepad’di. Sony DualSense’in de DualShock 4’ten arda kalır yanı yok. PC’ye kablosuz olarak bağlanmak için fazladan bir adaptöre ihtiyacınız yok. Yeni gamepad, DualShock 4’ün estetiğini büyük ölçüde değiştiriyor, yine de benzer bir kontrol şemasına ve analog çubuklar için simetrik bir düzene sahip.

PC’deki DualSense desteği, DualShock 4’ten çok daha iyi. Steam tarafından gamepad’i desteklemek için halihazırda dokunmatik yüzey, gelişmiş haptikler ve uyarlanabilir tetikleyiciler daha önceden tanıtılmış. PlayStation’a özel oyunların gittikçe azalmasıyla, DualSense ile oyun oynamak bilgisayarda oyun oynamanın en iyi şekli haline gelebilir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PC oyunlarınız için ciddi bir şekilde başarılı bir performans istiyorsanız, Razer Wolverine V2, almak isteyeceğiniz bir gamepad. En zorlu savaşlarda bile ellerinizi sağlam bir şekilde yerine tutan kauçuk yan saplara sahip birinci sınıf bir tasarıma sahip. Razer Wolverine V2, Xbox Core gamepadinden daha büyük. Boyutu ise daha büyük oyuncuların gamepadi tercih etmesinde rol oynuyor. Kablolu bir bağlantıya sahip olan Razer Wolverine V2, oyunlarda minimum gecikme sağlıyor.

Mekanik klavyeler gibi Razer Wolverine V2’nin mekanik hisli düğmeleri, tipik gamepadlerin aksine hızlı bir şekilde harekete geçip tıpkı mekanik klavyeler gibi tıkırtı hissi veriyor. Oyuncusuna daha fazla kontrol sağlamak için ekstra omuz düğmeleri ile gelen gamepad, hızlı tetikleme gerektiren tüm oyunlar için tetik kilitleri de içeriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

SteelSeries Stratus Duo, özellike mobil ve VR kulaklıklar için yapılmış bir gamepad gibi görünmesine rağmen, PC oyunları için de başarılı bir seçenek. 2.4GHz dongle ile birlikte gelen gamepad’in 20 saatlik şarj süresine sahip bir bataryası bulunuyor.

Windows 10, SteelSeries Stratus Duo’yu, bix Xbox gamepadi olarak tanıyor. Bu da herhangi bir düğmeyi bilgisayara tanıtmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Tuşa bastığınızda sizi basışıyla çok tatmin etmeyen gamepad’de olmayan tek özellik dokunsal geri bildirim. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Retro oyunları oynamak için eski tip bir gamepad’e ihtiyaç duyanlardansanız 8Bitdo Sn30 Pro tam size göre. 8Bitdo Sn30 Pro, hem klasik SNES hem de Wii Classic gamepadlerini feyz alan ve 8Bitdo’nun en kapsamlı gamepadi. Çapraz şekilli D-Pad ve dört geleneksel düğmesi ile PC’de bulunan herhangi bir retro oyunu oynarken oldukça nostaljik hislere kapılabilirsiniz. 8Bitdo Sn30 Pro'nun joystick ve tetikleyicileri, PlayStation-N64 döneminden herhangi bir oyunu oynamanıza da izin veriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Switch Pro Controller, şimdiye dek çıkarılan en iyi gamepadlerden biri olarak kabul ediliyor. Yeni gamepad’in boyutu, PC oyunları için de uygun hale getirilmiş. Birçok gamepad gibi Switch Pro Controller da PC’de çalışmak için bir kabloya ihtiyaç duyuyor. Kablosuz olarak kullanmak için ise adaptöre ihtiyaç duyuyor.

Yine de Bluetooth üzerinden düzgün bir şekilde eşleştirilmesinden sonra, Steam sizin için yapılan tüm düğme eşleşmelerini Xbox One kumandası gibi varsayarak, Switch Pro Controller’ı tekrar tanıtmanıza gerek kalmıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaliteli sert plastik kullanılarak üretilen Monster Pusat Pro, 2.4G kablosuz teknolojisini kullanıyor. 10 metre mesafeye kadar kullanılabilme özelliği olan gamepad’in 600mA LI-polimer bataryası bulunuyor. %100 şarja 2 saatte ulaşan gamepad, 8 saatten fazla oynanış süresi sunuyor. Başarılı ergonomisi sayesinde avcunuza tam oturması ve tetik tuşlarının tasarımı, gamepad’i tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.

Logitech F310 gibi fiyat performans ürünü olan Monster Pusat Pro, birden çok platformda kullanılabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.