Tier Maker, genellikle ''en iyi'' veya ''en kötü'' karakterleri veya filmleri sıralayabilmemiz için yapılan bir araçtır. Arkadaşlarınızla oturup, üzerine tartışıp, keyifli vakit geçirebileceğiniz harika bir aktivite olan Tier Maker'da en beğendiğimiz kategorilere göre, en iyi listeleri derledik.

Sosyal Medyada tüm içerik üreticileri, insanlara ne şekilde olduğu fark etmeksizin birbirinden farklı içerikler sunmaya çalışıyor. Bu içerikleri eğlendirme, bilgilendirme vs. gibi birçok alt kategoriye ayırabiliriz. Biz içerik üreticilerinin yaptığı en önemli şeylerden biri de okurlar, izleyiciler ve dinleyici olan insanlarla, üretilen içerikler üzerinden sohbet etmek ve etkileşim kurmaktır.

Twitch yayıncılarının son zamanlarda izleyicileriyle etkileşim kurabilmesi adına karakter, film, kitap sıralaması vs. için kullandığı tiermaker.com sitesine denk gelmişsinizdir. Bu site herkese dilediği gibi “en iyi…” listesi yapabilme imkanı sunuyor. Twitch yayıncıları da izleyicileriyle beraber anlık iletişim halinde kalarak, kendilerine uygun listeyi hazırlıyorlar.

Gelin, yapabileceğimiz önceden hazırlanmış bazı listelere beraber bakalım.

Eğer yabancı rap müziğe ilginiz varsa bu liste sizi epey bir düşündürecek.

Anime severleri belki çılgına dönderecek ''Animelerdeki en iyi ana karakterler listesini'' arkadaşlarınızla yapmak belki de mental sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

Bir kötü karakterden nefret etmek aslında onun ne kadar iyi bir kötü karakter olduğunu gösterir. En iyi kötü karakterleri listeleyebildiğiniz bu listeye kesinlikle bir göz atmalısınız.

Eğer basketbol ile ilgiliyseniz GOAT'ın (Tüm zamanların en iyisi) kim olduğuna bu liste sayesinde karar verebilirsiniz.

Video oyunlarını sevenler için en zor şeylerden biri, oynadıkları ve beğendikleri oyunları sıralamaktır. Bu listeyi sıralarken zorlanmayan olacak mı, merak ediyoruz doğrusu.

Film gurmesi olan insanların en çok girdiği sitelerden birisi olan IMDb üzerinde seçilen en iyi 250 filmi, bu listede kendinize göre şekillendirmeniz mümkün.

Son zamanlarda pek rastlamadığımız sitcom dizilerini bu liste sayesinde sıralayabiliriz.

En popüler araba markalarını bu liste sayesinde sıralayabiliriz.

Günün sonunda elinizde buna benzer bir şey olacak:

Editörler birbirine düşmesin diye rastgele yerleştirilen bir tablo seçtik.

Elbette bunun gibi bir sürü listeye ulaşmanız mümkün. Üstelik kendiniz de dilediğiniz gibi liste oluşturabilirsiniz.

Siz bu listelerden en çok hangisini beğendiniz? Ayrıca beğendiğiniz listedeki favori karakterinizi, oyunu, filmi vb. unsurları belirtmeyi unutmayın.