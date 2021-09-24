Tom Hardy, ‘Venom’ Olarak Fortnite’a Geldi [Video]

Yaklaşan Venom: Let Be Carnage filminin yıldızı, Hollywood'un başarılı isimlerinden Tom Hardy Venom olarak Fortnite'a geldi. Hardy'nin Venom olarak dahil olduğu Fotnite'ta film ile ilişkili öğelerden oluşan bir paket ve çeşitli ek içerikler de mevcut.

Fortnite, oyunculara farklı karakterlere ait kostümler ve paketler sunma konusunda oldukça başarılı bir oyun. Sık sık özellikle ünlü film karakterlerini ve ünlü isimleri oyuna dahil eden Fornite, şimdi de Venom ile karşımızda.

Uzun zamandır merakla beklenen ve 1 Ekim'de ABD'de ve 15 Ekim'de ülkemizde vizyona girecek olan Venom: Let Be Carnage'ın lansmanının bir parçası olarak oyuncular artık Fornite'ta Venom'a dönüşebilecek. Oyuna geçmişte eklenen Venom'dan farklı olarak bu kostüm gelecek yeni filme dayanıyor.

Tom Hardy, Eddie Brock ve Venom olarak Fortnite'da:

Fortnite oyuncuları, içerik mağazasına eklenen yeni Eddie Brock kıyafetini seçerek Venom'a dönüşmek için dahili Venom Dönüşümü ifadesini kullanabiliyorlar. Filmde Venom'a ve Eddie Brock'a hayat veren Tom Hardy de böylece Fortnite'a dahil olmuş oluyor. Oyuna direkt Venom olarak başlamak isteyen oyuncular ise dilerlerse dolaplarından Venom'u seçerek ilerleyebiliyorlar. Bu kostüm beraberinde Simbiyot Tırpanı kazması ile geliyor.

Fortnite'a dahil olan tek Venom içeriği Eddie Brock ve Venom kostümü değil. Dahili ifade ve kazmasıyla birlikte Eddie Brock'u tek başına alabilecekleri gibi dileyen oyuncular Venom paketini bir bütün halinde alarak çizgi romana dayalı bir başka Venom kostümü ve 'Biz Açız Emojisi' gibi ek içeriklere de sahip olabilirler. Venom paketi dışında tek başına alınabilecek Simbiyot İz dalış izi ve Simbiyot Kanatlar planörü gibi içerikler de artık Fortnite'ta. Venom Paketi'ndeki içeriklere daha önceden sahip olan oyuncular, bu paketi daha az V-Papel karşılığında satın alabilecekler.