Türk sinemasında yönetmen denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ertem Eğilmez, onlarca filme imza atarak özellikle Yeşilçam dönemine damga vurmuş bir sinemacıdır. Pek çoğunu tekrar tekrar izlesek bile bir yerde görsek yine aynı keyifle izleyeceğimiz Ertem Eğilmez filmlerine gelin yakından bakalım.

18 Şubat 1929 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Ertem Eğilmez, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra bakkallık yaptı, yayınevi açtı, Tef adlı mizah dergisini çıkardı ve hatta Türkiye’ye ilk langırt makinelerini getirdi. 1964 yılında Arzu Film isimli yapım şirketini kurması ile birlikte sinema dünyasına adım atan Ertem Eğilmez için efsane olma yolundaki ilk adımlar atılmış oldu.

Ertem Eğilmez’in 1960’lı yıllarda yaptığı filmler daha çok aşk üzerineydi. 1970’lerde ise arkadaşlık ve aile temalı komedi filmlerine imza attı. Arzu Film güldürüleri ekolü olarak bilinen bu dönem, Yeşilçam sinemasının usta isimlerini sık sık bir araya topladı. 21 Eylül 1989 yılında hayatını kaybettiği zaman geride yönettiği 44, senaryosunu yazdığı 5 ve yapımcısı olduğu 97 film bıraktı. Gelin tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz Ertem Eğilmez filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

Türk sinemasının efsane yönetmeni Ertem Eğilmez imzalı en iyi filmlerden bazıları:

Senede Bir Gün

Bir Millet Uyanıyor

Mavi Boncuk

Arabesk

Namuslu

Köyden İndim Şehire

Gülen Gözler

Canım Kardeşim

Şaban Oğlu Şaban

Hababam Sınıfı serisi

Yeter ki gel bana: Senede Bir Gün

Yıl: 1971

Tür: Dram, Romantik, Savaş

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit, Metin Serezli

IMDb: 7.0

Rumeli’de Bulgar işgalinin başladığı yıllarda geçen Senede Bir Gün filminde Emin ile çalıştığı konağın sahibinin kızı Nazlı birbirine aşıktır. İkili her yıl aynı yerde, aynı gün ve aynı saatte buluşurlar. Nazlı’ya aşık başka bir adamın tuzağı yüzünden Emin bir gün hapse düşer ve Nazlı uzun süre ondan haber alamayınca o adamla evlenir. İkili uzun yıllar sonra tekrar karşılaştığı zaman bambaşka bir hayatları olduğunu görecektir.

Çanakkale Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na uzanan bir hikâye: Bir Millet Uyanıyor

Yıl: 1966

Tür: Dram, Savaş

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kartal Tibet, Erol Taş, Hayati Hamzaoğlu

IMDb: 7.5

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu tarafından kaleme alınan Bir Millet Uyanıyor adlı eser önce 1933 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından sinemaya uyarlanmıştı. İkinci kez ise bu sefer Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan bu hikâyede Türk milletinin Çanakkale Savaşı ve sonrasında yaşadıklarını izliyoruz. 96. Alay’dan sağ kalan bir grup asker toplanarak Kurtuluş Savaşı’na katılırlar ve tarihi değiştirecek işlere imza atarlar.

Yok artık Emel Sayın’ı mı kaçıracağız: Mavi Boncuk

Yıl: 1975

Tür: Komedi, Suç, Dram

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya

IMDb: 7.8

Dönemin en ünlü sanatçılarından olan Emel Sayın’ın sahneye çıktığı gazinoya bir grup arkadaş eğlenmeye gider. Hesap beklediklerinden fazla gelince itiraz ederler ve gazino görevlileri tarafından dövülürler. Bir intikam almaya karar verirler, Emel Sayın’ı kaçıracak ve fidye isteyeceklerdir. Gerçekten de planları tıkır tıkır işler ama güzel sanatçının aralarına girmesi ile birlikte planlarında bazı değişiklikler yapmak zorunda kalırlar.

Yönetmenin son filmi: Arabesk

Yıl: 1989

Tür: Komedi, Müzikal

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Müjde Ar, Uğur Yücel

IMDb: 8.0

1980’li yıllarda Türk sinemasına damgasını vurmuş arabesk film furyasının bir tür parodisi olan Arabesk filmi, Müjde ile Şener arasındaki aşk ile başlıyor. Babası bu aşka izin vermeyince Müjde başkasıyla evlenmek zorunda kalır, Şener ise İstanbul’a gelir. Her ikisinin de başına acı ama acı olduğu kadar da izleyiciyi güldüren olaylar gelir. Arabesk, Türk absürt sinemasının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Usta işi bir hiciv örneği: Namuslu

Yıl: 1984

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda

IMDb: 8.1

Ertem Eğilmez’in hiciv ustalığını konuşturduğu yapımlardan olan Namuslu, Ali Rıza isimli namuslu bir adamın iş yerinde yüklü bir miktar paranın kaybolmasıyla başlıyor. Tabii herkes Ali Rıza’yı suçluyor ama o tamamen masum. İlginç olan ise dürüst bir adam olduğu zamanlar ona kötü davranan ailesi ve arkadaşları, onun yüklü miktarda para çalan bir hırsız olduğuna inandıkları zaman çok iyi davranmaya başlıyorlar.

Dohuzbindohuzyüzdohsanyedi, dohuzbindohuzyüzdohsansekiz: Köyden İndim Şehire

Yıl: 1974

Tür: Macera, Komedi, Suç

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe

IMDb: 8.3

Köyden İndim Şehire aslında Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. İlk filmde babalarından kalan mirasın peşinden koşan karakterlerimiz artık parayı bulmuş ve onu yeme derdine düşmüşlerdir. Fakat buldukları altınları yalnızca Ankara’daki bir hemşerilerine bozdurmak isterler. Elbette hiçbir şey bekledikleri gibi gitmez ve attıkları her adım onları yeni ve daha komik bir maceraya sürükler.

Vecihi’nin büyük aşkı: Gülen Gözler

Yıl: 1977

Tür: Komedi, Dram, Aile

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe

IMDb: 8.5

Arzu Film Güldürülerinin ikonik karakterlerinden Yaşar Usta ve ailesinin başına gelen maceraları izlediğimiz filmde aynı zamanda Türk sinema dünyasının başka bir ikonik karakteri olan Vecihi ile tanışıyoruz. Filmde Yaşar Usta’nın beş kızı vardır ve artık onları evlendirme zamanının geldiğini düşünür. Fakat onları aşık oldukları adamlarla değil, kendi istediği damatlarla evlendirmeye kararlıdır.

Ağlamaktan gözleriniz kuruyacak: Canım Kardeşim

Yıl: 1973

Tür: Dram

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Tarık Akan, Kahraman Kıral, Halit Akçatepe

IMDb: 8.7

Türk sinemasının en ağır dram hikâyelerinden biri olan Canım Kardeşim filminde; Kahraman’ın, abisinin ve abisinin bir arkadaşının hikâyesini izliyoruz. Yoksulluğun içinde çırpınan bu üçlü bir gün korkunç bir haber alır, küçük Kahraman kanserdir. Kurtuluşu olmayan bu hastalıkta ikilinin elinden gelen tek şey küçük çocuğun hayali olan televizyonu almaktır ama nasıl?

Parola başak, bilemedin şafak: Şaban Oğlu Şaban

Yıl: 1977

Tür: Komedi, Suç, Gizem

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen

IMDb: 8.7

Birlikte askerlik yapan Şaban ve Ramazan, komutanları Hüsamettin’i canından bezdirmişlerdir. Terhis olan ikili, tesadüfün iğne deliği olaylar neticesinde sivil polis olurlar. Bir gece onları polis yapan Nazır Paşa’yı ziyaret ettiklerinde bir bakarlar ki komutan Hüsamettin paşanın damadıymış. İşte bu noktadan işler iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayacaktır.

Eyvah Mahmut Hoca: Hababam Sınıfı serisi

Yıl: 1975 - 1981

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Halit Akçatepe

IMDb: 9.2

Rıfaz Ilgaz’ın aynı isimli roman serisinden sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı serisi; 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 ve 1981 yıllarında yapılmış 6 filmden oluşuyor. Tabii muhtemelen pek çoğumuz ana karakterlerin sabit olduğu ilk üç filme bayılıyoruz. Film serisinde koca koca adamlar olmalarına rağmen bir türlü Özel Çamlıca Lisesi’nden mezun olamamış bir grup yaramaz ama aynı zamanda iyi kalpli öğrencinin maceralarını izliyoruz.

Türk sinema dünyasının efsane yönetmenlerinden Ertem Eğilmez imzalı en iyi filmlerden bazılarını listeledik ve kısaca izleyiciye sundukları hikâyelerden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Ertem Eğilmez filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.