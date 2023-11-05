Gün geçtikçe düşen alım gücü, özellikle teknoloji alışverişlerimizde bizi çıkmaza sokabiliyor. Uygun fiyatlı telefon arayışındaysak ya eski model amiral telefon tercih edeceğiz ya da yeni ancak basit bir model. Peki hangisi daha mantıklı?

Akıllı telefon satın almak istiyor ancak ‘’Eski amiral gemisi mi yoksa yeni orta segment telefon mu almalıyım?’’ diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Orta segment ve güncel telefonlar ile amiral gemisi eski cihazların birbirine göre avantajları da dezavantajları da mevcut.

Gelin bu iki seçeneği detaylıca inceleyelim ve önemli noktalara değinerek karar verelim!

Özelliklere değinmeden önce tasarım ve malzeme kullanımını kıyaslamak gerekiyor.

Eski amiral gemisi telefonlar, genelde cam veya metal çerçevelere sahip oluyor. Yeni orta segment telefonlar ise yeni olmalarına rağmen daha düşük kalite malzemeden yapılıyor ve çoğunlukla sert plastikten yapılan kasaya sahip oluyor.

Tasarıma bakacak olursak ise tahmin edeceğiniz üzere yeni cihazlar daha modern ve daha kullanışlı oluyor. Ancak telefonun sağlam olması ve kolay hasar alamayacak malzemeden yapılması uzun ömürlülük açısından tasarımın önüne geçiyor.

Ekran kalitesi ve büyüklüğü, karar vermek için önemli bir kıstas.

Ekran boyutu, kıyaslamak istediğiniz cihazlara göre değişim gösterebilir ancak kalite kısmında büyük farklar görebiliriz. Eski amiral gemisi telefonlar, bu konuda oldukça önde çünkü güç aldıkları işlemci, orta segmentlere göre daha başarılı.

Gerek yenileme hızı gerekse parlaklık açısından amiral gemisi telefonlar daha başarılı oluyor.

Cihazların en büyük farkı yazılım ve donanımda ortaya çıkıyor.

Donanım kısmında açık ara farkla eski amiral gemisi telefonlar önde. Yukarıda da bahsettiğim gibi bu cihazların işlemcileri daha güçlü oluyor bu yüzden donanım olarak da orta segmente göre büyük farklar içeriyor.

Ancak yazılım kısmında işler biraz tersine dönüyor. Yeni orta segment cihazlar daha güncel oldukları için yazılım güncellemelerini uzunca bir süre alabiliyor. Bu yüzden güncel ve devamlı yazılım olmadıktan sonra başarılı donanımın pek bir artısı yok gibi.

Eski amiral gemisi telefonlar ve yeni orta segment telefonlar performans testlerinde kafa kafaya ilerliyor.

Yapılan testler sonucunda eski amiral gemisi telefonların ve yeni orta segment telefonların performans oranları oldukça yakın. Amiral gemisi telefonlar daha iyi performans göstermesine rağmen, günlük kullanım açısından pek bir farkları yok.

İş oyun oynamaya geldiğinde ise özellikle FPS konusunda bariz farklar ortaya çıkıyor. Akıcılık ve grafik açısından eski amiral gemisi telefonlar oyunlarda daha başarılı bir performans sunuyor.

Kıyaslamada kamera özelliklerine değinmeden geçmek olmaz.

Kameranın başarısı aslında telefonda kullanılan sensörlere ve megapiksele göre değişim gösterebiliyor. Genel bir tabloya bakacak olursak arka kamerada ve akıcı video çekiminde eski kameralar daha başarılı.

Özellikle ışık yakalama ve netlik açısından amiral gemisi telefonlar daha iyi diyebiliriz. Ancak güncel sensör kullanımı da oldukça önemli çünkü yeni orta segment telefonlar özçekim kamerasında daha iyi performans sağlıyor.

Ses özellikleri ve batarya kapasitesi de dikkate alınacak diğer unsurlar arasında.

Ses konusunda iki segment de başarılı diyebiliriz ancak stereo hoparlörün yer alıp almaması cihazın durumunu değiştirebilir. Bu yüzden ses konusunda kıyaslama yapmak oldukça zor.

Batarya kısmında ise yeni orta segment telefonlar daha başarılı çünkü batarya kapasitesi ve pil kullanım ömrü, teknoloji geliştikçe daha da artıyor.

Fiyat ve aksesuar çeşitliliği, kararınıza yardımcı olabilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi yeni orta segment cihazlar her ne kadar amiral gemisi olsa da eski cihazlara göre daha pahalı. Çünkü artan maliyetler ve yazılım güncelliği bütçeyi oldukça etkiliyor.

Ancak erişilebilirlik özellikleri ve aksesuar çeşitliliği açısından yeni cihazların daha kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz.

Genel bir kanıya varmak gerekirse eski amiral gemisi telefonlar daha sağlam ve daha başarılı görünüyor. Yine de yeni telefonların da büyük artıları yok değil.

Eğer aklınızda kıyaslama yapacağınız minimum iki cihaz varsa, donanımsal özelliklerini ve performans testlerini araştırmanızı öneririm.