Bir süredir merakla beklenen Marvel Rivals resmen yayımlandı. Oynaması ücretsiz oyun, oldukça iyi bir ilk gün geçirdi. Oyun, yarım milyon eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

NetEase Games, bir süredir merakla beklenen yeni oyunu Marvel Rivals'ı resmen yayımladı. Oynaması ücretsiz yapıda olan oyun, Marvel karakterleri arasında geçen rekabete odaklanıyordu.

Yaptığımız kontrollerde, Marvel Rivals'ın oldukça iyi bir ilk gün geçirdiğine tanıklık ediyoruz. Steam'deki oyunlarla ilgili veriler sağlayan SteamDB verilerine göre oyun, "Trend Oyunlar" listesinin ikinci sırasına oturmuş durumda.

Marvel Rivals, ilk gününde yarım milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı!

SteamDB verilerine göre Marvel Rivals, ilk gününde 444 bin 286 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Oyuna ne kadar büyük ilgi gösterildiğini buradan anlayabiliyoruz. Öte yandan; oyunun Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda "Çoğunlukla Olumlu" etiketini çoktan kapmış olduğunu görüyoruz. Oyuna yönelik olumsuz yorumların neredeyse tamamı, yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili.

Marvel Rivals'ın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Marvel Rivals sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD RX 580 ya da Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD RX 580 ya da Intel Arc A380 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri: