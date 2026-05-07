Eski OpenAI CEO'sundan Şaşırtan Açıklama: "Sam Altman'ın Sözlerine Güvenmiyorum, Sürekli Yalan Söylüyor"

Devam etmekte olan Elon Musk ile Sam Altman arasındaki davada OpenAI'ın eski CEO'su Mira Murati, Sam Altman'a dair iddialı açıklamalarda bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın eski CEO’su Mira Murati, Elon Musk ile Sam Altman'ın arasındaki devam eden davada verdiği ifadeyle tabiri caizse ortalığı yeniden karıştırdı.

Mahkemeye sunulan görüntülü ifadede Murati, CEO Sam Altman’ın yeni bir yapay zekâ modelinin güvenlik süreçleri hakkında kendisine doğruyu söylemediğini iddia etti.

"Sam Altman bana yalan söyledi"

Murati’nin açıklamalarına göre Altman, şirketin hukuk ekibinin yeni model için güvenlik kurulundan onay alınmasına gerek olmadığını söyledi ancak Murati, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. “Sam doğruyu söylüyor muydu?” sorusuna verdiği kısa cevap ise net bir şekilde “Hayır.” oldu.

Murati’nin ifadeleri yalnızca tek bir olayla sınırlı değil. Eski CTO, görev yaptığı dönemde Altman’ın yönetim tarzının işini ciddi şekilde zorlaştırdığını da anlattı. Murati’ye göre OpenAI zaten son derece karmaşık bir yapıdaydı ve bu ortamda net liderlik görmek istiyordu ancak onun anlattığı tablo daha çok şirket içi çekişmeler, belirsizlikler ve yöneticiler arasında yaşanan güven sorunlarına işaret ediyor.

“Yöneticileri birbirine düşürüyordu” iddiası

Sam Altman hakkında ortaya atılan suçlamalar yeni değil. OpenAI’ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever’in daha önce yönetim kuruluna sunduğu belgelerde de Altman’ın “sürekli yalan söylediği”, yöneticileri birbirine karşı kullandığı ve ekip içindeki dengeyi bozduğu öne sürülmüştü.

Eski yönetim kurulu üyesi Helen Toner da 2024’te katıldığı bir podcast yayınında, kurulun elinde Altman’ın manipülatif davrandığına dair örnekler bulunduğunu söylemişti. Murati de bu yorumlara katıldığını açıkça ifade etti. Özellikle yöneticilerin birbirine karşı konumlandırıldığı bir çalışma ortamının oluştuğunu ima etti.

Murati, 2024 yılında OpenAI’dan ayrıldıktan sonra kendi yapay zekâ girişimi olan Thinking Machines Lab’i kurdu. Teknoloji dünyasında zaten yüksek olan rekabet düşünüldüğünde, bu ayrılığın perde arkasındaki gerilim şimdi çok daha farklı görünmeye başladı desek yalan olmaz.

