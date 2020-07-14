Wayfair skandalı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından yapılan açıklamalarda yasal sürecin başlatıldığına değinildi. ETİD, söz konusu iddiaların ortadan kalkacağını düşünüyor.

Son birkaç gündür gündemin temel konularından bir tanesi Wayfair skandalı. Henüz tam olarak anlaşılamayan bu Wayfair skandalı, çok garip iddialarla dolu bir olay. Bu iddialara kısaca değinecek olursak Wayfair isimli bir e-ticaret sitesinin, fahiş fiyatlarla çocuk ticareti yaptığı ve bazı ünlü isimlerin de bu sürece dahil olduğu söyleniyor.

Özellikle de sosyal medyanın gündemini meşgul eden bu olay, Wayfair ve Trendyol tarafından da reddedildi. Aslına bakacak olursak bu iddiaların daha çok komplo teorisi olabileceği düşünülüyor. Süreç, ilerleyen dönemlerde nereye varır bilinmez ancak şimdi Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.

ETİD tarafından yapılan açıklamalarda ABD'de patlak veren bu olayın Türkiye'ye de sıçramasının üzüntüyle takip edildiği belirtildi. ETİD'e göre söz konusu iddialar, ülkemizde parlak bir geleceği olan e-ticaret sektörünü töhmet altında bırakıyor. ETİD, e-ticaret sektörünü Türkiye'nin itici gücü olarak nitelendiriyor.

"Yasal süreç başlatıldı"

ETİD'in yaptığı açıklamalara yakından baktığımızda, e-ticaret platformlarına dolaylı yoldan destek verildiğini görüyoruz. Çünkü yapılan açıklamalarda pazar yerlerinde satış yapan kişilerin milyonlarca müşteriye ulaştığı ve sattıkları ürünlerin fiyatını da kendilerinin belirlediği ifade ediliyor. Pazar yerlerinin fiyatlara müdahale edemediğinin söylendiği açıklamalarda platformların üzerine düşeni yerine getirdiğine değiniliyor.

ETİD tarafından yapılan açıklamalara göre soru işaretinin kalmaması amacıyla yasal süreç başlatılmış durumda. Ayrıca söz konusu ürünlerle ilgili teknik incelemenin de yapıldığını belirten yetkililer, bazı veri girişi hatalarının tespit edildiğini ifade ediyorlar. Platformların, yasal süreç boyunca yetkililere yardımcı olacağından emin olduklarını belirten ETİD, iddiaların kısa süre içerisinde ortadan kalkacağına inandıklarını belirtiyor.

Wayfair skandalı ile ilgili hazırladığımız videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz