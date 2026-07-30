ETS 2'nin Türkiye DLC'si "Soul of Anatolia"dan Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ETS 2’nin merakla beklenen Türkiye genişleme paketi "Soul of Anatolia" için oyunda yer alacak ev ve bina modellerini içeren yeni görseller yayınlandı.

ETS 2 için geçtiğimiz aylarda duyurulan Türkiye merkezli genişleme paketi “Soul of Anatolia”, geliştirme sürecinden paylaşılan yeni görsellerle tekrar gündemde.

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Yapımcı stüdyo SCS Software tarafından paylaşılan yeni ekran görüntülerinde, oyundaki şehirlerde ve bağlantı yollarında sürücülerin karşısına çıkacak olan ev ve bina modellerine odaklanılmış durumda.

ETS 2 Türkiye DLC'sinde binalar böyle olacak:

Geliştirici ekip, bu 3D yapı modellerinin doğrudan Türkiye’de çekilen saha fotoğraflarından ve toplanan yerel mimari kaynaklardan yararlanılarak titizlikle tasarlandığını aktardı.

Buna karşın şirket, görsellerde sergilenen içeriklerin ve çevre tasarımlarının henüz %100 tamamlanmadığını, geliştirme çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini söyledi. Yani DLC çıktığında bu görüntüler çok daha farklı olabilir.

DLC’nin tam olarak hangi tarihte oyuncularla buluşacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.