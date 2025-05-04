Eski Apple Watch tasarımcısı, yeni şirketinin ilk akıllı gözlüğünü satışa sundu. İşte daha önce başka hiçbir gözlükte görmediğiniz özelliklere sahip o akıllı gözlük!

Yakın gelecekte gözlükler sadece görmeyi değil, dünyayı daha akıllı deneyimlemeyi de sağlayacak. Bu vizyonun öncülerinden biri olan genç Çinli mühendis Will Wang, geçmişte Apple Watch’ın yaratım sürecinde üstlendiği liderliğin ardından, şimdi de kendi markasını geliştiriyor.

Apple'dan ayrılmasının ardından iki yıl önce Even Realities’i kurdu ve şirket ilk akıllı gözlük modeli Even G1’i piyasaya sürmüş durumda.

Even G1 normal bir gözlük gibi görünebilir ama...

Even G1, akıllı gözlük sektörünü âdeta baştan tanımlıyor. Hafifliği, unisex tasarımı ve sade estetiğiyle hem günlük hayata uyum sağlıyor hem de teknolojiyi doğrudan kullanıcıya taşıyor. Yuvarlak ve dikdörtgen olmak üzere iki farklı modelde; gri, koyu yeşil ve kahverengi renk seçenekleriyle sunulan bu gözlük, bir saniyede güneş gözlüğüne dönüşebilen pratik klips sistemine de sahip.

Ancak Even G1’in asıl yeniliği sadece şık bir aksesuar değil, tam anlamıyla taşınabilir bir bilgisayar olması. Herhangi bir gözlükçüde kişiye özel lenslerle uyarlanabilen bu gözlük, içinde barındırdığı teknolojilerle günlük yaşamın birçok ihtiyacını karşılıyor.

Apple, Samsung, Philips gibi dev firmalardan gelen uzmanlarla geliştirilen Even G1, “Undisturbed Connections” (Kesintisiz Bağlantı) felsefesiyle tasarlanmış. Teknolojiyle etkileşimde sadelik, işlevsellik ve şıklığı birleştiren cihaz, oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Even G1’ın başlıca özellikleri

Anında Çeviri : 22’den fazla dil arasında gerçek zamanlı sözlü çeviri

: 22’den fazla dil arasında gerçek zamanlı sözlü çeviri Akıllı Navigasyon : Entegre, sezgisel yol tarifleri

: Entegre, sezgisel yol tarifleri Teleprompt : Sunum ve konuşmalarda yapay zekâ destekli sanal projektör

: Sunum ve konuşmalarda yapay zekâ destekli sanal projektör Notlar ve Hatırlatmalar : Sözlü olarak not alma ve görev takibi

: Sözlü olarak not alma ve görev takibi LLM: Metin tanıma ve üretme özellikli ileri düzey yapay zekâ desteği

Dahası tüm bu özelliklere sadece başınızı hareket ettirerek veya gözlüğün yan tarafındaki iki mikro düğmeye dokunarak erişilebiliyor. Even G1; vidasız menteşe sistemi, magnezyum alaşımlı çerçevesi ve titanyum-silikon birleşimiyle ergonomik, dayanıklı ve hipoalerjenik bir yapıya sahip.

Kulak üstüne denk gelecek kısımlara entegre pilleri sayesinde de dijital çantasında şarj edilebiliyor ve uzun süreli kullanım sunuyor. Will Wang’in hedefi “Teknolojiyle etkileşim şeklimizi değiştirmek ve bunu tasarım anlayışından ödün vermeden yapmak.” üzerine.

Even G1 fiyatı

Even G1'ın başlangıç fiyatı 599 dolar olarak belirlenmiş durumda ancak şu anda yalnızca sınırlı pazarlarda mevcut.

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